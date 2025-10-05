Suche
    Spiel gedreht! Austria weiter ungeschlagener Spitzenreiter

    In der ADMIRAL Frauen Bundesliga kassieren die Veilchen zwar das erste Gegentor, bleiben aber trotzdem Tabellenführer. St. Pölten gewinnt ebenfalls.

    Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Wiener Austria bleibt in der ADMIRAL Frauen Bundesliga weiterhin das Maß der Dinge.

    In Runde acht besiegen die Veilchen den USV Neulengbach mit 2:1 und bleiben damit weiterhin das einzig ungeschlagene Team.

    Zwar kassieren die Wienerinnen in der 63. Minute durch Livia Brunmair das erste Gegentor, beweisen aber im Anschluss Moral und drehen die Partie binnen weniger Augenblicke. Ein Eigentor sorgt für das 1:1 (72.), ehe Maria Agerholm in der 73. Minute das 2:1 für Violett erzielt.

    Mit einer vollen Ausbeute von 24 Punkten bleibt die Austria damit an der Tabellenspitze. Der Puffer auf den ersten Verfolger aus St. Pölten, der den LASK klar mit 4:0 schlägt, beträgt weiterhin fünf Zähler.

    Der FC Red Bull Salzburg besiegt die SpG Südburgenland/TSV Hartberg mit 4:0. Sturm Graz gewinnt mit 4:0 bei Blau-Weiß Linz, Altach und die Vienna trennen sich 2:2.

