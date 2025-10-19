NEWS

Austria-Frauen setzen Serie in Bundesliga weiter fort

Die Wienerinnen behalten ihre makellose Bilanz. Auch St. Pölten zieht nach.

Austria-Frauen setzen Serie in Bundesliga weiter fort Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

10. Spiel, 10. Sieg: Die Wiener Austria ist in der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter ohne Punktverlust.

Der Achtelfinalist des Women's Europa Cup fährt am Sonntag beim ersten Auftritt in der Rückrunde des Grunddurchganges gegen SCR Altach einen 2:0-Erfolg ein. Yvonne Weilharter (5.) und Modesta Uka (42.) schießen dabei in der Generali Arena die Tore.

Verfolger SKN St. Pölten liegt nach einem 5:0 bei der schwächelnden Vienna weiter fünf Zähler dahinter auf Platz zwei.

Für den unter der Woche bei Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon mit 0:3 unterlegenen Titelverteidiger scoren Carina Brunold (6., 93.), Kess Elmore (20., 64.) und Amelie Woelki (82.).

Nach der Länderspielpause wartet auf die Niederösterreicherinnen am 1. November ein Heimspiel gegen Sturm Graz, die Wienerinnen haben tags darauf den LASK zu Gast.

Mehr zum Thema

Austria "stolz", WSG hadert: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Austria "stolz", WSG hadert: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Bundesliga
23
Bundesliga LIVE: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga LIVE: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga
17
"Eines meiner besten Spiele" - Kane glänzt bei Bayern-Sieg

"Eines meiner besten Spiele" - Kane glänzt bei Bayern-Sieg

Deutsche Bundesliga
Später Ausgleich! Nürnberg kommt nicht über Remis hinaus

Später Ausgleich! Nürnberg kommt nicht über Remis hinaus

International
Poschs Como überrascht Juventus mit souveränem Heimsieg

Poschs Como überrascht Juventus mit souveränem Heimsieg

Serie A
Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Bundesliga
19
Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Bundesliga
32
Kommentare

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball FK Austria Wien SCR Altach Frauen SKN St. Pölten Frauen