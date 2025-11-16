NEWS

Ogris-Klub Neulengbach im Cup-Achtelfinale out

Die Frauen-Mannschaft von Andreas Ogris scheitert an Austria Klagenfurt

Ogris-Klub Neulengbach im Cup-Achtelfinale out Foto: © GEPA
Für den USV Neulengbach unter Trainer Andreas Ogris hat es den nächsten Rückschlag gesetzt.

Die Niederösterreicherinnen, die in der Frauen-Fußball-Bundesliga nach zwölf Spielen mit nur neun Punkten Achter sind, schieden am Sonntag im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit einem 1:2 bei Zweitligist SG SK Austria Klagenfurt aus.

Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen und die Vienna meisterten ihre Hürden wie zuvor schon die Wiener Austria, Sturm Graz, der LASK, Südburgenland/Hartberg und Salzburg.

