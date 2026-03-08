NEWS

Iranische Fußballerinnen erleben chaotische Abreise vom Asien-Cup

Die Iranerinnen waren vor dem Beginn des Krieges zum Asien Cup nach Australien gereist. Wie und wann das Team allerdings in die Heimat zurückkehren kann, ist offen.

Iranische Fußballerinnen erleben chaotische Abreise vom Asien-Cup Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach ihrem Aus bei der Asien-Meisterschaft haben die iranischen Fußballerinnen einem Medienbericht zufolge eine chaotische Abreise vom Stadion erlebt.

Laut der australischen Nachrichtenagentur AAP blockierten Demonstranten den Teambus und sorgten rund eine Viertelstunde lang für Tumulte.

Einige der rund 200 Demonstranten sollen demnach gegen den Bus geschlagen und "Lasst sie gehen!" geschrien haben. Daraufhin sei die Polizei eingeschritten.

Rückkehr offen

Der Iran hatte zuvor in Gold Coast 0:2 gegen die Philippinen verloren und war damit beim Asien Cup punkt- und torlos ausgeschieden. "Wir wollen so schnell wie möglich in den Iran zurückkehren", sagte die iranische Trainerin Marziyeh Jafari laut AAP danach.

"Ich möchte bei meinem Land und den Iranern in meiner Heimat sein. Wir sehnen uns nach der Rückkehr." Allerdings war angesichts der dramatischen Lage im Iran zunächst offen, wie und wann das Team in die Heimat zurückkehren kann. Die Iranerinnen waren vor dem Beginn des Krieges zum Asien Cup gereist.

Vor dem Anpfiff gegen die Philippinen hatten die Spielerinnen und die Trainerin wie schon zuvor beim Gruppenspiel gegen Gastgeber Australien die Nationalhymne gesungen und dazu salutiert.

Beim Auftaktspiel gegen Südkorea unmittelbar nach den Luftangriffen auf den Iran durch die USA und Israel hatte das Team mit einem stillen Protest ein gegenteiliges Zeichen gesetzt.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Nächste ÖFB-Pleite: "Spielerinnen müssen sich hinterfragen"

Nächste ÖFB-Pleite: "Spielerinnen müssen sich hinterfragen"

ÖFB-Team
4
Titelkampf wieder heiß! AC Milan gewinnt im Derby gegen Inter

Titelkampf wieder heiß! AC Milan gewinnt im Derby gegen Inter

Serie A
LASK heiß auf die Meistergruppe: "Jetzt hat man das Kribbeln"

LASK heiß auf die Meistergruppe: "Jetzt hat man das Kribbeln"

Bundesliga
Bitter! Leo Greiml sieht im Duell gegen Feyenoord Rot

Bitter! Leo Greiml sieht im Duell gegen Feyenoord Rot

International
1
"Super Verhältnis" - Ehemaliger Bayern-Kicker vor DFB-Nominierung

"Super Verhältnis" - Ehemaliger Bayern-Kicker vor DFB-Nominierung

International
"Gibt mehr Glaube" - Sturm als Leader in die Meistergruppe

"Gibt mehr Glaube" - Sturm als Leader in die Meistergruppe

Bundesliga
3
Kracher zum Auftakt: Spielplan der Meister- und Qualigruppe

Kracher zum Auftakt: Spielplan der Meister- und Qualigruppe

Bundesliga
9

Kommentare

Fußball Israel Philippinen Iran (Team, Fußball) Frauen-Fußball