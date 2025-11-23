NEWS

Erster Punkteverlust für Austria-Frauen

Die "Veilchen" spielen nur 0:0 bei der Vienna. Verfolger St. Pölten schlug Salzburg 6:1 und verkürzt den Abstand auf den Tabellenführer.

Erster Punkteverlust für Austria-Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die Fußballerinnen von Austria Wien haben ihren ersten Punktverlust in dieser Saison der Frauen-Bundesliga erlitten.

In ihrem zwölften Spiel kam das Team von Trainer Stefan Kenesei am Sonntag bei der Vienna nicht über ein 0:0 hinaus. Die ersten elf Ligapartien hatten die "Veilchen" allesamt gewonnen.

Serien-Meister SKN St. Pölten verkürzte mit einem 6:1-Heimerfolg über Red Bull Salzburg den Rückstand auf die Tabellenführerinnen aus Wien auf drei Punkte.

Die Austria hält bei 34 Zählern, die SKN-Frauen bei 31. Auf Rang drei mit 24 Punkten liegt Sturm Graz, das gegen SpG Südburgenland/TSV Hartberg am Sonntag 3:1 gewann. Die Grazerinnen haben allerdings im Gegensatz zum Topduo bereits 13 Spiele absolviert.

