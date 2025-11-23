NEWS

El Sherif hält in deutscher Liga Feiersinger-Elfer für Bremen

In der deutschen Liga kommt es bei einem Elfmeter zu einem Österreich-Duell.

El Sherif hält in deutscher Liga Feiersinger-Elfer für Bremen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Mariella El Sherif hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Elfmeter ihrer ehemaligen ÖFB-Nationalteam-Kollegin Laura Feiersinger pariert.

Gegen den Nachschuss von Kölns Pauline Bremer war die 21-jährige Torfrau von Werder Bremen aber machtlos.

Ihre Klubkollegin Chiara d'Angelo bereitete den Ausgleich der Bremerinnen zum 1:1-Endstand vor.

Bremen ist Dritter, El Sherif und D'Angelo kommen so mit viel Selbstvertrauen zum Nationalteam-Lehrgang ab Montag in Cadiz.Bei den achtplatzierten Kölnerinnen stand auch Celina Degen in der Startelf.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

Slideshow starten

50 Bilder

Mehr zum Thema

Erster Punkteverlust für Austria-Frauen

Erster Punkteverlust für Austria-Frauen

Frauen-Fußball
1
GAK-Kapitän Maderner: "Das soll uns auszeichnen"

GAK-Kapitän Maderner: "Das soll uns auszeichnen"

Bundesliga
AC Milan feiert Effizienz-Sieg im Stadtderby

AC Milan feiert Effizienz-Sieg im Stadtderby

Serie A
Elche überrascht mit Remis gegen Real Madrid

Elche überrascht mit Remis gegen Real Madrid

La Liga
So spielten die österreichischen Europacup-Gegner in den Ligen

So spielten die österreichischen Europacup-Gegner in den Ligen

Europa League
1
U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Halbfinale Österreich-Italien

U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Halbfinale Österreich-Italien

ÖFB-Team
So steht es um die beiden Verletzten nach Rapid-GAK

So steht es um die beiden Verletzten nach Rapid-GAK

Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Fußball Laura Feiersinger Frauen-Fußball