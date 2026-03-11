Austria-Legende pöbelt bei Frauen-Nachwuchsmatch - "War ein Spaß"

Felix Gasselich gilt als eine wahre Austria-Legende. Der 70-Jährige wurde mit dem Klub einst fünf Mal österreichischer Meister und holte drei Mal den ÖFB-Cup.

Jetzt soll die Legende laut eines Berichts des "Kuriers" für einen Eklat beim Frauen-Match Austria Wien gegen SKN St. Pölten in der Future League in Simmering gesorgt haben.

Sager mit Kapitänsschleife

Gasselich habe sich abfällig über eine Spielerin der Wienerinnen geäußert. "Heast, wos spüst du für an Scheißpass? Was willst du da überhaupt, wennst kan gscheiten Pass kannst? Moch an gscheiten Pass, sonst nimm’ i da die Kapitänsschleifn weg", soll er gesagt haben. Weiter sei die 17-Jährige als "Hundskickerin" bezeichnet worden.

Der Vater der Spielerin - als Ordner im Einsatz - sei eingeschritten. Es sei zu einer Stoßerei gekommen. Kurzzeitig habe es sogar eine Spielunterbrechung gegeben.

Austria-Präsident reagiert

Dass er die Spielerin beleidigt habe, weist Gasselich gegenüber dem "Kurier" zurück. Den Sager mit der Schleife gesteht er. "Sie hat einen Pass gespielt, der war sauschlecht", rechtfertigt sich die Fußballlegende. Zur Ankündigung, er würde ihr die Schleife wegnehmen, meint er: "Das war ein Spaß."

Austria-Präsident Kurt Gollowitzer meint: "Uns ist der Vorfall bekannt. Wir sind derzeit dabei, die relevanten Beteiligten, die vor Ort waren, zu kontaktieren, um uns ein Gesamtbild der Geschehnisse zu machen – vor allem auch zum Schutz unserer jungen Spielerin, die hier offensichtlich beleidigt wurde. Das geschilderte Verhalten wäre absolut nicht akzeptabel, ein No-Go und mit den Werten von Austria Wien nicht vereinbar."

Nach der Aufarbeitung werde entsprechend gehandelt.