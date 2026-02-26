FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV OSC Lille OSC Lille LIL
Nach Verläng.
0:2
0:1 , 0:0 , 0:1
Nach Verlängerung! Lille bezwingt Arnautovic und Roter Stern

Der französische Erstligist dreht auswärts das Playoff-Duell gegen Roter Stern Belgrad. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung.

Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad müssen sich aus der UEFA Europa League verabschieden!

Der serbische Erstligist verliert das Rückspiel im Playoff gegen OSC Lille nach Verlängerung mit 0:2. Das Hinspiel hat der Arnautovic-Klub noch mit 1:0 gewonnen.

Giroud trifft früh

Die Gäste aus Frankreich starten perfekt in die Partie und gehen nach einem Einwurf dank eines Kopfballtreffers von Routinier Olivier Giroud mit 1:0 in Führung und gleichen damit das Hinspiel-Ergebnis aus (4.).

In weiterer Folge gestaltet sich ein ausgeglichenes Spiel. Roter Stern, bei denen ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic zur Pause eingewechselt wird, hat mehr Ballbesitz. Die etwas besseren Chancen hat hingegen Lille.

Der entscheidende Treffer will aber für keine Mannschaft fallen und so geht es in die Verlängerung.

Lille hat den längeren Atem

Dort haben die Gäste aus der Ligue 1 leichte Vorteile. Vier Minuten nach seiner Einwechslung sorgt Nathan Ngoy mit dem 2:0 für die Entscheidung (99.).

Arnautovic und Co. finden keine Antwort mehr und scheitern damit bereits im Playoff.

