FC Porto FC Porto FCP VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • William Gomes
  • Victor Mow Froholdt
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Niederlage in Portugal: Stuttgart scheidet aus der EL aus

Der deutsche Bundesligist verzeichnet im Rückspiel zwar ein Chancenplus, geht dennoch als klarer Verlierer vom Feld und scheidet damit aus.

Niederlage in Portugal: Stuttgart scheidet aus der EL aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der VfB Stuttgart muss sich aus der UEFA Europa League verabschieden!

Im Achtelfinal-Rückspiel kassiert der deutsche Bundesligist auswärts beim FC Porto eine 0:2-Niederlage und scheidet mit einem Gesamtscore von 1:4 aus.

Und das, obwohl die Schwaben über weite Strecken eine sehr gute Partie abliefern und auch die besseren Chancen haben. Doch vor allem Top-Stürmer Deniz Undav (13./54./60.) scheitert ein ums andere Mal.

Thema Chancenverwertung

Porto hingegen geht mit den Chancen besser um und trifft nach 21 Minuten durch William Gomes zur Führung (21.). In der Schlussphase macht Victor Froholdt nach einem Konter den Deckel drauf (72.).

Der eingewechselte Stuttgarter Nikolas Nartey sieht dann auch noch innerhalb von nur einer Minute aufgrund zweier Fouls Gelb-Rot (77.). Am Ende bleibt es beim 0:2 aus Stuttgarter Sicht.

Real Betis deutlich, Aston Villa pragmatisch

In den Parallelspielen fallen auch einige Tore. So schlägt Real Betis Panathinaikos deutlich mit 4:0 und steigt mit einem Gesamtscore von 4:1 ins Viertelfinale auf.

Aston Villa gewinnt dank der Treffer von John McGinn und Leon Bailey gegen OSC Lille mit 2:0 und ist ebenfalls eine Runde weiter (Gesamtscore 3:0).

Happel machte es vor: Die größten Europa-League-Comebacks

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