Nach Verlängerung! Crystal Palace müht sich eine Runde weiter

Der Traum vom Titel lebt weiter!

Crystal Palace kämpft sich auswärts bei AEK Larnaca zu einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung und zieht damit nach dem 0:0 im Hinspiel ins Viertelfinale ein.

Der Favorit aus London ist von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und drückt auf den Führungstreffer. Nach 13 Minuten zieht Ismaila Sarr nach einem Konter von der Strafraumgrenze ab und trifft für die Glasner-Elf (13.).

Aus dem Nichts

Auch in weiterer Folge ist Palace besser, von den Hausherren kommt offensiv zu wenig. Dieses Bild ändert sich auch nach Seitenwechsel nicht wirklich und trotzdem kommt Larnaca überraschend zum Ausgleich. Enric Saborit köpft nach einer Ecke zum Ausgleich ein (63.).

Zehn Minuten später sieht der Torschütze aufgrund eines erneuten Foulspiels Gelb-Rot (73.). In Unterzahl retten sich die Hausherren schließlich in die Verlängerung.

Doppelpacker Sarr

Dort macht sich dann die Überzahl klar bemerkbar, Palace drückt und belohnt sich auch dafür: Sarr sorgt mit seinem zweiten Treffer für den Unterschied (99.), Ioannou sieht bei Larnaca in der Nachspielzeit noch Rot.

So feiert der Premier-League-Klub einen 2:1-Auswärtserfolg und zieht ins Viertelfinale ein, dort wartet nun die Fiorentina.

Im Parallelspiel gewinnt NK Celje auswärts überraschend mit 2:0 bei AEK, scheidet aber trotzdem mit dem Gesamtscore von 2:4 aus. Auch die Fiorentina ist eine Runde weiter und schlägt Rakow auswärts mit 2:1 (Gesamtscore: 4:2).