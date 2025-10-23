Der SC Freiburg besiegt am dritten Spieltag der Europa League den FC Utrecht mit 2:0. Die Deutschen halten nach zwei Siegen und einem Unentschieden aktuell auf Tabellenplatz sechs. Utrecht muss hingegen weiterhin auf die ersten internationalen Punkte warten.

Das Team rund um die beiden Österreicher Philipp Lienhart und Junior Adamu geht in der 20. Minute im eigenen Stadion in Führung. Nach schönem Zuspiel von Günter auf Grifo sieht dieser den im Rückraum allein stehenden Suzuki. Der Japaner trifft zum 1:0 für das Heimteam.

In der 27. Minute hat der Torschütze das 2:0 am Fuß, Tormann Barkas kann gerade noch klären. Freiburg bleibt die aktivere Mannschaft.

Grifo trifft sehenswert

Nur vier Minuten später bewahrt die Stange Utrecht nach einer schönen Einzelaktion von Manzambi vor einem Tor. Utrecht wirkt lediglich zwischen der 30. und 40. Minute gefährlicher.

Kurz vor der Halbzeit kann Adamu Beste in Aktion setzen, der gefoult wird. Grifo verwandelt den anschließenden Freistoß sehenswert und legt zum 2:0 nach. Für den Österreicher war der Arbeitstag in der 66. Minute beendet.

Nach einem guten Start des Heimteams gestaltet sich die zweite Halbzeit ohne große Highlights. Freiburg braucht keinen weiteren Treffer, den Gegnern fehlt der Lösungsansatz. Die besten Chancen haben Suzuki (47.) und Eggestein (60.).

Ein weiteres Tor fällt jedoch nicht. Es bleibt beim 2:0 für Freiburg.

Ljubicic holt mit Dinamo Zagreb einen Punkt

Dejan Ljubicic muss sich hingegen mit Dinamo Zagreb auswärts gegen Malmö durch ein 1:1 mit einem Punkt zufriedengeben.

Oscar Lewicki trifft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf zum 1:0 (45.+1). Der Ausgleich fällt durch Mounsef Bakrar last minute (90.+6). Ljubicic war bis zur 77. Minute im Einsatz.

Das Team des 28-Jährigen muss erstmals Punkte in der Europa League liegenlassen. Für Malmö ist es hingegen der erste Zähler für die Tabelle.

Siege gibt es für Nottingham Forest gegen den FC Porto (2:0), den FC Midtjylland gegen Maccabi Tel Aviv (3:0), Celta Vigo (2:1 gegen OGC Nizza), BSC Young Boys Bern (3:2 gegen Ludogorez Resgrad), PAOK Thessaloniki (4:3 gegen OSC Lille) und Viktoria Pilsen (2:1 gegen AS Roma).