Der Wolfsberger AC startet am Donnerstag (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) gegen PAOK Saloniki in die Europa-League-Qualifikation. Für das Hinspiel der dritten Qualirunde muss der WAC nach Griechenland.

Die Kühbauer-Elf verpatzte den Liga-Start komplett und musste sich daheim dem SCR Altach mit 0:2 geschlagen geben. Im ÖFB-Cup davor siegte der WAC sicher mit 2:0 gegen Wallern.

Die Griechen haben mit ihrer heimischen Liga noch nicht begonnen und sind dementsprechend noch in der Vorbereitung.

Zuletzt siegte PAOK Saloniki beim Test gegen den niederländischen Verein NEC Nijmegen mit 3:2.

