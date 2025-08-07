Suche
    PAOK Thessaloniki PAOK Thessaloniki PAOK
    Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
    Heute 19:30 Uhr
    Europa-League-Quali heute: PAOK Saloniki - WAC

    Auf den Wolfsberger AC wartet in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League eine schwierige Aufgabe. LIVE-Infos:

    Der Wolfsberger AC startet am Donnerstag (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<) gegen PAOK Saloniki in die Europa-League-Qualifikation. Für das Hinspiel der dritten Qualirunde muss der WAC nach Griechenland

    Die Kühbauer-Elf verpatzte den Liga-Start komplett und musste sich daheim dem SCR Altach mit 0:2 geschlagen geben. Im ÖFB-Cup davor siegte der WAC sicher mit 2:0 gegen Wallern.

    Die Griechen haben mit ihrer heimischen Liga noch nicht begonnen und sind dementsprechend noch in der Vorbereitung.

    Zuletzt siegte PAOK Saloniki beim Test gegen den niederländischen Verein NEC Nijmegen mit 3:2.

    Kommentare