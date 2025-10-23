Europa League heute: Celtic - Sturm Graz

Österreichs Meister trifft in der dritten Runde der UEFA Europa League auf den schottischen Meister Celtic Glasgow (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Nach einer 0:2-Niederlage gegen den dänischen Club FC Midtjylland wussten die Grazer zuletzt gegen die Rangers zu überzeugen. Nach dem 2:1-Sieg liegen sie mit drei Punkten auf Platz 22 der Tabelle.

Weniger erfolgreich lief es bisher für das Team von Trainer Brendan Rodgers. Nach einem 1:1 gegen den FK Crvena zvezda aus Serbien und einer 0:2-Niederlage gegen S.C. Braga stehen die Schotten, die sich derzeit mit Platz 28 abfinden müssen, unter Zugzwang.