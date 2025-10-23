Celtic Glasgow Celtic Glasgow CEL SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 21:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Europa League heute: Celtic - Sturm Graz

Sturm Graz ist in der dritten Runde der Europa League zu Gast im Celtic Park. LIVE:

Europa League heute: Celtic - Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Meister trifft in der dritten Runde der UEFA Europa League auf den schottischen Meister Celtic Glasgow (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Nach einer 0:2-Niederlage gegen den dänischen Club FC Midtjylland wussten die Grazer zuletzt gegen die Rangers zu überzeugen. Nach dem 2:1-Sieg liegen sie mit drei Punkten auf Platz 22 der Tabelle.

Weniger erfolgreich lief es bisher für das Team von Trainer Brendan Rodgers. Nach einem 1:1 gegen den FK Crvena zvezda aus Serbien und einer 0:2-Niederlage gegen S.C. Braga stehen die Schotten, die sich derzeit mit Platz 28 abfinden müssen, unter Zugzwang.

Mehr zum Thema

These: Einen Spieler seines Kalibers hat nicht mal Celtic

These: Einen Spieler seines Kalibers hat nicht mal Celtic

Europa League
13
Auch ohne die Nummer eins: Sturm will Schottland-Schreck geben

Auch ohne die Nummer eins: Sturm will Schottland-Schreck geben

Europa League
13
Europa League heute: Salzburg - Ferencvaros TC

Europa League heute: Salzburg - Ferencvaros TC

Europa League
Tier-Ranking: Die legendärsten Sturm-Stürmer des 21. Jahrhunderts

Tier-Ranking: Die legendärsten Sturm-Stürmer des 21. Jahrhunderts

LAOLA1
4
Kein Endspiel, aber: Salzburg braucht gegen Ferencvaros Punkte

Kein Endspiel, aber: Salzburg braucht gegen Ferencvaros Punkte

Europa League
4
Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten

Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten

Europa League
18
Rangnick über Alaba: "Muss sich keine Sorgen machen"

Rangnick über Alaba: "Muss sich keine Sorgen machen"

Champions League
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Celtic FC Celtic Park