Conference League: Gegner der Austria in der 3. Quali-Runde

Einige Stunden nachdem der FK Austria Wien die nächste Qualifikationsrunde der UEFA Conference League erreicht hat, steht auch der Gegner der Veilchen fest.

In der dritten Qualirunde trifft die Mannschaft von Stephan Helm auf den Banik Ostrau. Der tschechische Klub scheiterte in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League an Legia Warschau mit 3:4 im Gesamtscore.

Das Hinspiel in Ostrau gestaltete sich noch ausgeglichen. Legia fixierte im Rückspiel vor eigenem Publikum allerdings das Weiterkommen nach 0:1-Rückstand. Nach dem Ausgleich von Nsame macht das Eigentor von Pojezny den Unterschied.