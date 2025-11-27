FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV Fotbal Club FCSB Fotbal Club FCSB FCS
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Bruno Duarte
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arnautovic und Roter Stern gewinnen trotz Unterzahl

Für Flavius Daniliuc setzt es eine Niederlage im Österreicher-Duell.

Arnautovic und Roter Stern gewinnen trotz Unterzahl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Roter Stern Belgrad darf über den zweiten Sieg in dieser Europa-League-Saison jubeln.

Die Serben gewinnen am fünften Spieltag der UEFA Europa League zuhause mit 1:0 gegen FCSB Bukarest. Dabei beginnt das Spiel für den Klub von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic ziemlich schlecht.

Schon in der 27. Minute sieht Innenverteidiger Franklin Tebo Uchenna die Rote Karte aufgrund einer Notbremse. Belgrad bleibt dennoch die gefährlichere Mannschaft und kann dank des Treffers von Bruno Duarte (50.) einen Sieg feiern.

Arnautovic spielte dabei bis zur 85. Minute.

Genk gewinnt Österreicher-Duell

Ebenfalls über einen Sieg jubeln, dürfen Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger mit ihrem Team KRC Genk.

Gegen den FC Basel mit Flavius Daniliuc setzt es zuhause einen 2:1-Sieg. Die Treffer erzielten Oh (14.) und Karetsas (45+2.) bzw. Otele. Während Daniliuc die Partie durchspielte, wurde Sattlberger in der 75. Minute eingewechselt. Lawal saß nur auf der Bank.

Braga holt mit Grillitsch Remis

Sporting Braga holt bei den Galsgow Rangers ein 1:1-Unentschieden.

Die Rangers gehen dabei durch ein Elfmetertor von Tavernier (45+3.) in Führung. In der 61. Minute bekommte Zalazar zunächst eine Rote Karte, aber dennoch gelingt den Portugiesen kurze Zeit später der Ausgleich durch Martinez (69.).

In der Nachspielzeit bekommt dann auch noch Diomande bei den Rangers eine Gelb-Rote Karte (90+5.). Florian Grillitsch wurde bei Braga in der 66. Minute eingewechselt.

Von Litauen bis Thailand: ÖFB-Kicker außerhalb der Topligen

Andreas Kuen (30)
Nikolas Sattlberger (21)

Slideshow starten

90 Bilder

Mehr zum Thema

Europa League: Kein Sieger im Österreicher-Duell

Europa League: Kein Sieger im Österreicher-Duell

Europa League
1
Kein Wunder von Bologna für Salzburg

Kein Wunder von Bologna für Salzburg

Europa League
1
5. Spiel ohne Sieg! Sturm verliert auch gegen Panathinaikos

5. Spiel ohne Sieg! Sturm verliert auch gegen Panathinaikos

Europa League
6
Europa League LIVE: Panathinaikos Athen - Sturm Graz

Europa League LIVE: Panathinaikos Athen - Sturm Graz

Europa League
48
Europa League LIVE: FC Bologna - FC Salzburg

Europa League LIVE: FC Bologna - FC Salzburg

Europa League
60
Dieser TV-Sender überträgt Panathinaikos gegen Sturm

Dieser TV-Sender überträgt Panathinaikos gegen Sturm

Europa League
4
Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Europa League
3
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball FC Basel Marko Arnautovic Flavius Daniliuc Roter Stern Belgrad SC FCSB Bukarest KRC Genk Nikolas Sattlberger ÖFB-Legionäre