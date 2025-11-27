Arnautovic und Roter Stern gewinnen trotz Unterzahl

Roter Stern Belgrad darf über den zweiten Sieg in dieser Europa-League-Saison jubeln.

Die Serben gewinnen am fünften Spieltag der UEFA Europa League zuhause mit 1:0 gegen FCSB Bukarest. Dabei beginnt das Spiel für den Klub von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic ziemlich schlecht.

Schon in der 27. Minute sieht Innenverteidiger Franklin Tebo Uchenna die Rote Karte aufgrund einer Notbremse. Belgrad bleibt dennoch die gefährlichere Mannschaft und kann dank des Treffers von Bruno Duarte (50.) einen Sieg feiern.

Arnautovic spielte dabei bis zur 85. Minute.

Genk gewinnt Österreicher-Duell

Ebenfalls über einen Sieg jubeln, dürfen Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger mit ihrem Team KRC Genk.

Gegen den FC Basel mit Flavius Daniliuc setzt es zuhause einen 2:1-Sieg. Die Treffer erzielten Oh (14.) und Karetsas (45+2.) bzw. Otele. Während Daniliuc die Partie durchspielte, wurde Sattlberger in der 75. Minute eingewechselt. Lawal saß nur auf der Bank.

Braga holt mit Grillitsch Remis

Sporting Braga holt bei den Galsgow Rangers ein 1:1-Unentschieden.

Die Rangers gehen dabei durch ein Elfmetertor von Tavernier (45+3.) in Führung. In der 61. Minute bekommte Zalazar zunächst eine Rote Karte, aber dennoch gelingt den Portugiesen kurze Zeit später der Ausgleich durch Martinez (69.).

In der Nachspielzeit bekommt dann auch noch Diomande bei den Rangers eine Gelb-Rote Karte (90+5.). Florian Grillitsch wurde bei Braga in der 66. Minute eingewechselt.