Mählich lobt Grillitsch: "Einfach ein richtig guter Kicker"

Florian Grillitsch und Sporting Braga dürfen weiter vom Triumph in der UEFA Europa League träumen!

Der portugiesische Erstligist setzte sich am Donnerstagabend in einem unterhaltsamen Spiel auswärts bei Real Betis Sevilla trotz frühem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 durch (zum Spielbericht >>>). Im Halbfinale wartet nun Landsmann Phillipp Lienhart und der SC Freiburg.

Spiel gedreht

"Braga hatte eine unglaubliche Effizienz, die im richtigen Moment zugeschlagen hat. Sie haben Mut und Courage gezeigt und wollten den Aufstieg schaffen. Es war ein Kollektiv, das im zweiten Durchgang voll da war", lobte Johnny Ertl, Experte bei CANAL+ den Sieger.

Auch Experten-Kollege Roman Mählich sah das ähnlich: "Sie hatten einfach mehr Willen und mehr Biss. Daher ist es völlig verdient, dass sie diese Partie gedreht haben."

Leistungssteigerung

Mittendrin war auch Florian Grillitsch. Der ÖFB-Legionär spielte wie gewohnt vor der Abwehr, stand über die volle Distanz auf dem Rasen.

"Er nimmt die Rolle eines defensiven Spielgestalters ein. Er ist in der Spieleröffnung sehr wichtig. Im ersten Durchgang hat er es nicht so gut gemacht, nach Seitenwechsel war er dann besser, auch weil er schneller gespielt hat", resümierte Mählich die Leistung des Österreichers.

Auch Ertl hob die Leistungssteigerung nach Seitenwechsel hervor: "Wenn er mehr Raum hat, dann kommt er viel besser ins spielen."

Gute Entwicklung

Der mittlerweile 30-jährige Sechser spielt seit Sommer 2025 für Braga. Eine lange Anlaufzeit brauchte er nicht. Bisher lief er in 32 Spielen für den Klub auf, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Im Hinspiel gegen Real Betis vor einer Woche machte er den wichtigen Führungstreffer.

"Ich habe ihn vor dem Spiel gelobt, weil er ein super Spieler ist. Im Rückspiel gegen Betis war seine Leistung aber nur durchschnittlich. Trotzdem ist er einfach ein richtig guter Kicker", so Mählich.