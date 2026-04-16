EL-Reise geht weiter! Lienhart mit Freiburg im Halbfinale

Nach dem historischen Viertelfinaleinzug in der UEFA Europa League schreibt der SC Freiburg weiter Geschichte.

Die Mannschaft von ÖFB-Legionär Philipp Lienhart gewinnt das Rückspiel gegen Celta Vigo mit 3:1 und zieht mit einem 6:1-Gesamtscore ins EL-Halbfinale ein.

Lienhart in der Startelf

Lienhart steht in Vigo in der Startelf und wird nach 70 Minuten – wohl wegen Krämpfen – vom Platz genommen.

Die Freiburger treffen im Semifinale auf den Sieger aus Real Betis gegen Braga, wo Florian Grillitsch unter Vertrag steht.

Effiziente Freiburger

Die Spanier wollen den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen und sind offensiv aktiver als in Freiburg. Die Breisgauer verteidigen aufmerksam und sind zugleich äußerst effizient.

Nach einem langen Ball legt Makengo per Kopf auf Matanovic ab, der Stürmer fackelt nicht lange und knallt den Ball per Direktabnahme in den Winkel (33.).

Der Schiedsrichter nimmt den Treffer zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zurück, das Tor ist aber regelkonform. Die Freiburger gehen mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung.

Nur wenige Minuten später erhöhen die Gäste mit dem zweiten Schuss aufs Gehäuse auf 2:0.

Suzuki kombiniert sich mit Beste in den Strafraum und kann abschließen, sein abgefälschter Schuss landet im Netz (39.).

Zwei Mal Aluminium in Hälfte zwei

Celta-Trainer Giraldez bringt für die zweite Hälfte vier neue Spieler, doch Freiburg baut die Führung aus.

Manzambi scheitert nach einem schönen Solo bei seinem Abschluss am Keeper. Der Ball kommt zu Grifo, der auf Suzuki ablegt. Der Japaner findet die Lücke und schnürt seinen Doppelpack (50.).

Die Schuster-Elf hat sogar die Chance auf das 4:0, der eingewechselte Scherhant trifft aber nur den Pfosten (58.).

Die Gastgeber haben in der Schlussphase ihre bis dahin beste Chance des Spiels, Jutgla köpft nach einer Ecke an die Stange (83.). Den Ehrentreffer gibt es dann doch noch, Swedberg trifft zum 1:3 aus Sicht der Spanier (90.+1).