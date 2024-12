Dass Rapid auch nächstes Jahr in der Conference League mitmischt, steht außer Frage, einsteigen wollen die Wiener dabei allerdings erst im Achtelfinale.

Für diese Bewerbsphase qualifizieren sich nur die acht besten Teams direkt, die Hütteldorfer sind als unbesiegter Vierter aktuell voll auf Kurs. Damit das so bleibt, soll am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker und auf Canal+) bei Omonia Nikosia auf Zypern im fünften Spiel der Ligaphase der vierte Sieg eingefahren werden.

"Wir sind gut vorbereitet, wollen ein gutes Match liefern und freuen uns richtig auf unseren nächsten Auftritt in der Conference League", sagte Rapid-Trainer Robert Klauß vor dem Abflug am Mittwoch.

Top-8 nicht in Stein gemeißelt

Bei Basaksehir Istanbul (2:1), gegen den FC Noah (1:0) und bei Petrocub (3:0) schrieb sein Team voll an, nur zuletzt beim Heim-1:1 gegen die Shamrock Rovers gab es keinen Sieg.

Die Wiener rund um Kapitän Matthias Seidl sind eines von noch fünf unbesiegten Teams, nur zwei Punkte fehlen auf die beiden makellosen Klubs Chelsea und Legia Warschau.

Von hinten droht im Kampf um einen Top-Acht-Platz viel Gefahr, ein weiterer Rapid-Sieg wäre daher wichtig, zumal zum Abschluss kommende Woche mit dem FC Kopenhagen noch ein vermeintlich stärkerer Gegner im Allianz Stadion gastiert.

Von Omonia geht unabhängig davon auch Gefahr aus, auch wenn die Zyprioten erst bei drei Zählern halten. In der nationalen Meisterschaft sind sie nach 13 Partien Vierter, nach dem 1:0-Sieg bei Tabellenführer Pafos gab es zuletzt bei der Generalprobe am Samstag gegen APOEL Nikosia ein 2:2.

Interimstrainer im Amt

Beide Partien wurden unter Interimstrainer Giannis Anastasiou absolviert, der nach der 0:3-Niederlage gegen Legia eingesetzt worden war. "Omonia ist ein Top-Team in ihrer Liga und stellt eine reife, recht abgezockte Mannschaft", warnte Klauß.

20 Legionäre stehen im Kader des 21-fachen Meisters, darunter der 35-jährige Stürmer Stevan Jovetic, der u.a. bei Manchester City, Inter Mailand und Sevilla gespielt hat, aktuell europäisch aber nicht einsatzberechtigt ist. Der Marktwert liegt laut "Transfermarkt" aber mit 18,13 Millionen Euro deutlich unter jenem der Wiener (41,50 Mio.).

Sollte Rapid am Tag nach dem 45. Geburtstag von Sport-Geschäftsführer Markus Katzer gewinnen, wäre das eine Premiere für den Klub. In bisher vier Gastspielen im Europacup auf Zypern gab es drei Niederlagen und ein 2:2-Remis nach Verlängerung, das den Wienern 2009 gegen APOP Kinyras Peyias für den Aufstieg reichte.

Gegen Omonia Nikosia gab es 1998 nach einer 1:3-Auswärtsniederlage dank eines 2:0-Heimerfolgs noch den Aufstieg in die Hauptrunde des damaligen UEFA-Cups.

Burgstaller nach Liga-Sperre zurück

Personell kann Klauß auf jene Spieler setzen, die zuletzt auch beim 2:2 in der Liga in Salzburg dabei waren. Dazu kommt der dort gesperrt gewesene Stürmer-Routinier Guido Burgstaller, der in dieser Europacup-Saison sechsmal getroffen hat.

Ein Thema für die Startelf könnte auch Isak Jansson sein, der nach seiner Verletzungspause und Einwechslung in Salzburg für viel frischen Schwung gesorgt hatte. In der Conference League war der 22-jährige Schwede bisher noch nicht im Einsatz.

Gespielt wird bei im Vergleich zu Österreich sehr angenehmen Temperaturen, mit Matchbeginn sind 13 Grad angesagt. Wohl auch deshalb können die Hütteldorfer auf große Fan-Unterstützung bauen, fast 1.000 Rapid-Anhänger werden im fast 23.000 Zuschauer fassenden GPS Stadium den Gästen die Daumen drücken.