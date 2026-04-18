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Gutes Omen für Glasner? Crystal-Palace-Spieler feiern in Florenz

Bei Crystal Palace ist die Stimmung nach einer schwierigen Phase im Dezember und Jänner wieder gut.

Gutes Omen für Glasner? Crystal-Palace-Spieler feiern in Florenz Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Spieler von Crystal Palace haben nach dem Einzug ins Halbfinale der Conference League in Florenz gefeiert.

Trainer Oliver Glasner erlaubte seiner Mannschaft einen gemeinsamen Abend in der Stadt, nachdem die Spieler nach dem Viertelfinalspiel gegen die Fiorentina selbst darum gebeten haben.

"Das war dasselbe, was mich die Spieler von Frankfurt nach dem Gewinn des Viertelfinals gefragt haben. Ich habe vor einigen Jahren zugestimmt, dass die Spieler ausgehen dürfen, und ich habe auch heute Abend zugestimmt, dass die Spieler ausgehen dürfen. Ich hoffe, dass das Ende der Geschichte genau dasselbe sein wird."

Am Montag gegen West Ham

Auf Social Media tauchten einige Videos von feiernden Crystal-Palace-Spielern in Florenz auf.

Erst am Montag müssen die "Eagles" wieder in der Premier League gegen West Ham ran (um 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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