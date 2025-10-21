Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Newcastle United kann sich in der dritten Runde der UEFA Champions League mit 3:0 gegen Benfica durchsetzen und feiert somit seinen ersten Heimsieg.

Nach einem guten Start der Gäste wird es in Minute neun für Benfica erstmals gefährlich. Trippiers Flanke kann jedoch von Burn nicht im Tor untergebracht werden.

In der 15. Minute gibt es dann eine gute Chance der Gäste. Lukébakios Schuss kann aber gehalten werden. Nur sechs Minuten später hat er die nächste Chance am Fuß, der Pfosten bewahrt Newcastle aber vor einem Rückstand. Auch Pavlidis vergibt in der 19. Minute.

Barnes trifft doppelt

Anthony Gordon legt in der 32. Minute für sein Team vor. Newcastle bleibt weiter gefährlich und kann in der 71. Minute durch den acht Minuten zuvor eingewechselten Barnes mit dem 2:0 nachlegen. Er verwertet einen langen Auswurft seines Tormanns mit Hilfe der Stange nach einem Vollsprint.

In der 83. Minute schnürt Barnes seinen Doppelpack.

Die Engländer befinden sich nach drei Spielen mit sechs Punkten auf dem achten Platz der Tabelle. Benfica muss weiter auf den ersten Punkt in der Ligaphase warten.