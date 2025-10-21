-
Heute 18:45 Uhr
NEWS
Champions League heute: FC Barcelona - Olympiakos Piräus
In der Ligaphase empfängt Barca das griechische Team Olympiakos Piräus. LIVE-Ticker:
Am dritten Spieltag der UEFA Champions League treffen der FC Barcelona und Olympiakos Piräus aufeinander (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Katalanen sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Königsklasse gestartet. Zum Auftakt besiegte die Flick-Elf Newcastle mit 2:1, gegen PSG hatte man mit 1:2 das Nachsehen.
Olympiakos Piräus startete mit einem 0:0 gegen Pafos in die Ligaphase, es folgte ein 0:2 gegen Arsenal.