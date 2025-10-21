Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Arsenal bleibt in der UEFA Champions League weiterhin auf Kurs. Die "Gunners" besiegen Atletico Madrid klar mit 4:0.

Nach einer aktiven Anfangsphase der Mannschaft von Mikel Arteta haben die Gastgeber in der fünften Minute durch Rice schon das 1:0 aufliegen. Nach 15 Minuten werden auch die Gäste gefährlicher.

Vier Minuten nach der Pause verhindert die Latte nach einem Traumschuss von Alvarez das erste Tor im Spiel.

Dieses fällt in der 57. Minute für Arsenal nach einem Standard: Gabriel Magalhaes trifft nach einem Freistoß von Rice per Kopf.

Simeone hat nur zwei Minuten später den Ausgleich am Fuß, er vergibt jedoch. In der 64. Minute macht Gabriel Martinelli früh alles klar.

Für Atletico wird es am Ende ein bitteres Ergebnis: Viktor Gyökeres schnürt mit Treffern in der 67. und 70. Minute einen Doppelpack.

Arsenal ist mit dem Punktemaximum hinter PSG und Inter vorerst Dritter. Atletico hält mit drei Punkten auf Rang 18.