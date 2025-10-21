Arsenal FC Arsenal FC ARS Atletico Madrid Atletico Madrid ATM
Endstand
4:0
0:0 , 4:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Arsenal besiegt in der dritten Runde der UEFA Champions League Atletico klar mit 4:0. Gyökeres gelingt ein Doppelpack für sein Team.

Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Arsenal bleibt in der UEFA Champions League weiterhin auf Kurs. Die "Gunners" besiegen Atletico Madrid klar mit 4:0.

Nach einer aktiven Anfangsphase der Mannschaft von Mikel Arteta haben die Gastgeber in der fünften Minute durch Rice schon das 1:0 aufliegen. Nach 15 Minuten werden auch die Gäste gefährlicher.

Vier Minuten nach der Pause verhindert die Latte nach einem Traumschuss von Alvarez das erste Tor im Spiel.

Dieses fällt in der 57. Minute für Arsenal nach einem Standard: Gabriel Magalhaes trifft nach einem Freistoß von Rice per Kopf.

Simeone hat nur zwei Minuten später den Ausgleich am Fuß, er vergibt jedoch. In der 64. Minute macht Gabriel Martinelli früh alles klar.

Für Atletico wird es am Ende ein bitteres Ergebnis: Viktor Gyökeres schnürt mit Treffern in der 67. und 70. Minute einen Doppelpack.

Arsenal ist mit dem Punktemaximum hinter PSG und Inter vorerst Dritter. Atletico hält mit drei Punkten auf Rang 18.

Mehr zum Thema

Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

Champions League
Trotz Eigentor! BVB schnappt sich Auswärtssieg in Kopenhagen

Trotz Eigentor! BVB schnappt sich Auswärtssieg in Kopenhagen

Champions League
Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Champions League
Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG

Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG

Champions League
Lopez-Hattrick! Barca überrollt dezimiertes Olympiakos

Lopez-Hattrick! Barca überrollt dezimiertes Olympiakos

Champions League
"Müssen gewinnen" - Bayern vor besonderem Spiel für Kompany

"Müssen gewinnen" - Bayern vor besonderem Spiel für Kompany

Champions League
Nach Ballon d'Or: Dembélé vor Comeback in der Champions League

Nach Ballon d'Or: Dembélé vor Comeback in der Champions League

Champions League
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Arsenal Atletico Madrid