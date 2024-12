Mit Sturm Graz, Red Bull Salzburg und Rapid durften sich alle drei österreichischen Jugendteams über das Überwintern in der UEFA Youth League jubeln.

Die Auslosung für die erste K.o.-Runde hat für die ÖFB-Nachwuchskicker spannende Paarungen ergeben. So bekommt es Sturm Graz mit Lokomotiva Zagreb, Red Bull Salzburg mit Celtic Glasgow und der SK Rapid mit Atletico Madrid zu tun.

Während Rapid und Salzburg ein Heimspiel bestreiten - die Partien der Endrunde der Youth League werden nur in einem einzigen Spiel ausgetragen - müssen die jungen Grazer auswärts ran. Gespielt wird das Sechzehntelfinale am 11./12. Februar.

Bislang konnten die Youngsters des ÖFB-Trios in dem Bewerb durchaus überzeugen. Der Salzburger Nachwuchs schaffte es mit fünf Siegen aus den sechs Vorrunden-Partien auf den dritten Platz, die Steirer sicherten sich als 16. einen Platz unter den Top-20.

Rapids Youngsters dürfen nach erfolgreichem Gang des Meisterwegs ebenfalls europäisch überwintern.

The UEFA Youth League round of 32 draw in full 👇#UYL pic.twitter.com/YgMx0EB83h