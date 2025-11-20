NEWS

Bundesliga live erleben: VIP-Tickets RB Leipzig vs. SC Freiburg

Ersteigere 2 VIP-Tickets für RB Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena Leipzig, inklusive Catering, und Parkplatz.

Erlebe Fußball auf höchstem Niveau! Dank der Unterstützung von ELK bist du mit 2 exklusiven VIP-Tickets live dabei, wenn RB Leipzig (13. – 15. Jänner) in der Red Bull Arena auf SC Freiburg trifft. Genieße das packende Bundesliga-Duell von besten Sitzplätzen im VIP-Bereich mit hervorragender Sicht auf das Spielfeld.

Freue dich auf ein erstklassiges Catering, das keine Wünsche offenlässt, sowie einen kostenlosen Tiefgaragenparkplatz für eine stressfreie Anreise. Erlebe die beeindruckende Atmosphäre der modernen Red Bull Arena und genieße ein unvergessliches Fußballerlebnis. Sichere dir jetzt deinen Platz bei diesem europäischen Fußball-Highlight!

Leistungsbeschreibung

  • 2 VIP-Tickets für RB Leipzig vs. SC Freiburg

  • Datum: 13. – 15. Jänner (genaue Terminierung folgt noch)

  • Ort: Red Bull Arena Leipzig

  • inkl. Catering und Tiefgaragenparkplatz

  • eigene Anreise, eigene Unterkunft

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

