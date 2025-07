Auswärts gegen den SK Brann Bergen startet die neue internationale Saison des FC Salzburg am Mittwoch (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Bullen" steigen nach der Vizemeisterschaft in die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Champions League ein.

Beim Zweitplatzierten der letzten Eliteserien-Saison erwartet Salzburg wohl ein ausverkauftes Stadion. Wer beim Gastspiel in Norwegen nicht vor Ort ist oder das Spiel nicht via LIVE-Ticker verfolgen will, kann dies auch im Stream oder TV tun.

ServusTV überträgt den Salzburger Champions-League-Quali-Auftakt live - sowohl im Free-TV als auch im Stream. Ab 18:30 Uhr startet die Übertragung mit den Experten Sebastian Prödl und Florian Klein, sowie dem Reporter Matthias Berger. Michael Wantis kommentiert das Match.

