Gadou fliegt, Seidl trifft! Rapid schlägt Salzburg erneut

Perfekter Start in die Meistergruppe für die Grün-Weißen!

Der SK Rapid schlägt Red Bull Salzburg in der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts mit 1:0. Spielentscheidend ist der Platzverweis von Gadou nach der Pause.

Den besseren Start erwischt Rapid. Die Hütteldorfer haben gleich in der Anfangsphase die erste Chance durch Wurmbrand, doch Schlager kann den Ball parieren.

Im direkten Gegenzug spielt Alajbegovic einen perfekten Pass in den Lauf von Konate, der legt den Ball vorbei an Hedl, aber Cvetkovic kann gerade noch vor der Linie klären.

Schöller-Tor zählt nicht

Danach wird die Partie etwas zerfahrener, keine der beiden Mannschaften kann sich so richtig aus der eigenen Hälfte rauskombinieren.

Ab Mitte der ersten Halbzeit gelingt es dann den Salzburgern etwas das Ruder an sich zu reißen. Doch vor dem Tor zeigen sie sich noch zu ungefährlich.

Und so trifft plötzlich Schöller nach einem Eckball für Rapid, doch Schiedsrichter Hameter pfeift sofort ab. Schöller war vor dem Treffer mit der Hand am Ball. Damit geht es torlos in die Kabinen.

Gadou fliegt, Seidl trifft

Nach Wiederbeginn sind die Gäste dem Führungstor näher. Die beste Chance lässt Weimann per Kopf liegen. Der ÖFB-Stürmer trifft nach einer scharfen Hereingabe nur den Außenpfosten.

Wenige Minuten später scheitert dann auch noch Wurmbrand nach einer schönen Einzelaktion an Schlager.

Von Salzburg kommt in dieser Phase viel zu wenig, vor allem im Passspiel leisten sich die "Bullen" zu viele einfache Fehlpässe.

In Minute 68 entscheidet sich die Partie dann zugunsten der Hütteldorfer. Gadou ringt als letzter Mann den durchstartenden Dahl nieder und sieht folgerichtig Rot. Der anschließende Freistoß von Kapitän Seidl wird für Schlager unhaltbar abgefälscht - 1:0 (69.).

Salzburg versucht in weiterer Folge in Unterzahl den Ausgleich zu erzwingen, Rapid lauert auf Konter. Die beste Chance lässt Krätzig in der Nachspielzeit nach starker Parade von Hedl im Nachschuss mit dem schwächeren rechten Fuß liegen.

So feiert Rapid am Ende einen 1:0-Auswärtserfolg und springt damit in der Tabelle an Salzburg vorbei.

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