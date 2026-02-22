Salzburg beschert Beichler einen Kantersieg beim LASK

Der FC Red Bull Salzburg beschert Neo-Trainer Daniel Beichler in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen beeindruckenden 5:1-Kantersieg beim LASK. Für Didi Kühbauer setzt es damit die erste Niederlage als Coach der "Athletiker".

Die "Bullen" erwischen einen wahren Traumstart. Nachdem das Jahr 2026 bisher mäßig verlief, geben die Gäste bei den Linzern zu Beginn das Tempo an. Bereits in der sechsten Minute bringt Alajbegovic sein Team in Führung.

Die Mannschaft wirkt wie ausgewechselt und kann bereits vier Minuten später auf 2:0 erhöhen. Konate trifft nach einem schnell ausgeführten Freistoß ins kurze Eck.

LASK erholt sich nach Blitzstart der Bullen

Daraufhin erholt sich der LASK langsam und kommt besser ins Spiel. Kalajdzic gelingt in der 18. Minute der Anschlusstreffer, das Tor wird zu Beginn Lang zugeschrieben, der Stürmer hat den Ball jedoch noch mit der Ferse berührt, Diabate das Abseits aufgehoben.

Die nächste Chance im Spiel haben jedoch wieder die "Bullen". Baidoo leitet einen Konter ein und bedient seinen Teamkollegen Konate. Der kann die Vorlage jedoch nicht verwerten, in der Situation wäre mehr möglich gewesen.

Nach rund einer halben Stunde hat das Heimteam die beste Möglichkeit auf den Ausgleich. Kitano verliert den Ball an der Mittellinie, Kalajdzic findet daraufhin Usor, der alleine vor Schlager auftaucht, aber über das Tor schießt.

Wenig später der nächste Schock für die Linzer. Kitano erhöht aus spitzem Winkel zum 3:1-Pausenstand (37.).

Salzburger schalten vorerst einen Gang zurück

Der LASK erwischt den besseren Start in die zweite Halbzeit und kommt durch Bello zur ersten Top-Chance. Die Gäste wirken kurzzeitig nicht mehr so gefährlich und kreativ wie in der ersten Hälfte.

Das ändert sich jedoch schnell wieder. In der 64. Minute ist es erneut Konate, der nach Vorarbeit von Krätzig zum 4:1 verwandelt. Es ist sein erster Doppelpack nach seiner schweren Knieverletzung.

Die Gäste kommen daraufhin immer wieder gefährlich vor das Tor ihres Gegners. Oft bewahrt Jungwirth sein Team vor Schlimmerem.

In der 79. Minute zappelt der Ball erneut im Tor der Linzer, wieder ist es Konate. Der Treffer wird jedoch nach einem VAR-Check zurückgenommen.

Den Abschluss macht Redzic, der mit seinem Premierentor in der Nachspielzeit traumhaft zum 5:1-Endstand trifft.

Die Mozartstädter liegen mit dem Sieg zwei Punkte vor Sturm Graz an der Tabellenspitze und sind durch diesen Sieg fix in der Meistergruppe.

Der LASK findet sich mit 33 Punkten auf Rang drei wieder und kann theoretisch noch ins untere Playoff rutschen.