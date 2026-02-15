Grazer AK Grazer AK GAK Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
1:1
1:1 , 0:0
  • Leon Klassen
  • Karim Konate
Red Bull Salzburg stolpert auch beim GAK

Nach der Niederlage gegen die Wiener Austria reicht es beim Vorletzten nur zu einer Punkteteilung.

Red Bull Salzburg stolpert auch beim GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
In der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga trotzt der GAK Red Bull Salzburg ein hochverdientes 1:1 ab. Die Grazer präsentieren sich über 90 Minuten mutig, wogegen die Bullen über weite Strecken enttäuschen.

GAK mit Blitzstart

Die Grazer erwischen den besseren Start, setzen die Gäste früh unter Druck und kommen bereits in den ersten Minuten zu den ersten Standards. Salzburg zeigt sich defensiv zunächst wackelig.

In Minute 16 gehen die Grazer schließlich verdient in Führung: Maderner umkurvt Tormann Schlager, verfehlt aber knapp – Klassen bleibt jedoch dran, bringt den Ball scharf zur Mitte, wo ein Salzburger unglücklich ins eigene Tor abfälscht.

Salzburg erholt sich und schlägt zurück

Erst nach rund 25 Spielminuten kommen die Bullen besser in die Partie. Mit zunehmender Spielzeit verlagert sich das Geschehen immer mehr in die Hälfte der Grazer.

In Minute 40 fällt schließlich der Ausgleich: Krätzig bringt eine punktgenaue Flanke in den Strafraum, Konaté setzt sich ab und trifft präzise ins Eck.

Glanzlose zweite Halbzeit

Auch nach Wiederanpfiff zeigt der GAK sofort Präsenz. Die beste Phase der Gäste folgt zwischen Minute 55 und 60: Kreuzriegler rettet im Fünfer, Baidoo köpft danach völlig freistehend über das Tor.

Der GAK meldet sich in Minute 72 zurück, als Maderner einen überraschenden Ball volley nimmt, diesen aber klar daneben jagt. Die Schlussphase ist ein offener Schlagabtausch, zwingende Chancen bleiben aus.

Der GAK holt damit einen Punkt, der sich wie ein kleiner Erfolg anfühlt. Salzburg hingegen lässt erneut Federn, holt sich aber zumindest die Tabellenführung vom LASK zurück.

