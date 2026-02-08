In der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga besiegt der SCR Altach zuhause den FC Blau-Weiß Linz mit 1:0.

In einer eher ereignislosen ersten Halbzeit gelingt es den Hausherren erst in der 28. Minute, zwingend zu werden. Nach einer Ecke von Greil läuft Demaku von der zweiten Stange in Richtung erster Stange durch und wird flach angespielt. Der Kosovare legt den Ball blind in den Rückraum, wo Ouedraogo angerauscht kommt und mit einem strammen Schuss unter die Latte das 1:0 fixiert.

Ausschluss macht das Spiel wieder spannend

In der 75. Minute macht Ouedraogo das Spiel noch einmal heiß. Der Torschütze aus Burkina Faso behindert Blau-Weiß-Keeper Nico Mantl beim Ausschuss und sieht dafür seine zweite gelbe Karte in der Partie.

Von der Überzahl bestärkt, spielen die Oberösterreicher groß auf und kommen immer wieder zu Chancen, finden aber in Stojanovic wiederholt ihren Meister.

Durch diesen Sieg steht der SCR Altach bei 24 Punkten und auf dem neunten Tabellenplatz. Die Linzer hingegen halten als Letzter weiterhin bei elf Punkten.