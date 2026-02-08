SCR Altach SCR Altach ALT FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Mohamed Ouedraogo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Eckball-Trick sichert Altach drei Punkte

In einem umkämpften Spiel gegen das Schlusslicht besorgt Ouedraogo das Goldtor und macht es in der Schlussphase mit einem Ausschluss spannend.

Eckball-Trick sichert Altach drei Punkte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga besiegt der SCR Altach zuhause den FC Blau-Weiß Linz mit 1:0.

In einer eher ereignislosen ersten Halbzeit gelingt es den Hausherren erst in der 28. Minute, zwingend zu werden. Nach einer Ecke von Greil läuft Demaku von der zweiten Stange in Richtung erster Stange durch und wird flach angespielt. Der Kosovare legt den Ball blind in den Rückraum, wo Ouedraogo angerauscht kommt und mit einem strammen Schuss unter die Latte das 1:0 fixiert.

Ausschluss macht das Spiel wieder spannend

In der 75. Minute macht Ouedraogo das Spiel noch einmal heiß. Der Torschütze aus Burkina Faso behindert Blau-Weiß-Keeper Nico Mantl beim Ausschuss und sieht dafür seine zweite gelbe Karte in der Partie.

Von der Überzahl bestärkt, spielen die Oberösterreicher groß auf und kommen immer wieder zu Chancen, finden aber in Stojanovic wiederholt ihren Meister.

Durch diesen Sieg steht der SCR Altach bei 24 Punkten und auf dem neunten Tabellenplatz. Die Linzer hingegen halten als Letzter weiterhin bei elf Punkten.

Meistgelesen

Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!
1

Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Die US-Amerikanerin hebt bereits nach wenigen Toren bei einer Welle ab und kommt dabei zu Sturz.
Olympia
46
2

Vonn-Sturz: "Sie hat gewusst, dass es Risiko braucht"

Olympia
7
3

Karl ist Olympiasieger! Payer holt Silber im Snowboard

Olympia
27
4

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 11/116 Entscheidungen

Olympia
4
5

ÖSV-Adler: Medaillen-Hoffnung auf der Normalschanze

Olympia

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: SCR Altach - Blau-Weiß Linz

Bundesliga LIVE: SCR Altach - Blau-Weiß Linz

Bundesliga
3
Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK

Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK

Bundesliga
4
Bundesliga heute: Sturm Graz - SV Ried

Bundesliga heute: Sturm Graz - SV Ried

Bundesliga
28
LASK-Lauf: "Man darf nicht glauben, dass es einfach ist"

LASK-Lauf: "Man darf nicht glauben, dass es einfach ist"

Bundesliga
8
Rapid-Kapitän Seidl: "Das kann uns keiner absprechen"

Rapid-Kapitän Seidl: "Das kann uns keiner absprechen"

Bundesliga
60
Weimann nach Blitz-Debüt: "Kannte noch nicht mal alle Namen"

Weimann nach Blitz-Debüt: "Kannte noch nicht mal alle Namen"

Bundesliga
17
Heimsieg: LASK zieht mit Tabellenführer Salzburg gleich

Heimsieg: LASK zieht mit Tabellenführer Salzburg gleich

Bundesliga
25

Kommentare

Admiral Bundesliga FC Blau-Weiß Linz SCR Altach