SV Ried SV Ried SVR SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Heute 14:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: SV Ried - SK Rapid

Können die Hütteldorfer ihren Negativlauf nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge stoppen? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SV Ried - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt die SV Oberbank Ried in der BWT Oberösterreich Arena den SK Rapid. (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Wiener wollen alles daran setzen, ihre Negativserie zu beenden. In den drei letzten Spiele der ADMIRAL Bundesliga setzte es für die Hütteldorfer ausschließlich Niederlagen. Bewerbsübergreifend sind es bereits fünf Pleiten am Stück.

Versuchen, dies zu verhindern, ist der Plan der Heimmannschaft. Die SV Ried möchte dort anknüpfen, wo sie letzte Woche aufgehört hat: In Runde zehn nahmen die Rieder drei Punkte gegen das Pacult-Team aus Wolfsberg mit.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

VIDEO: Hat Rapid die Identifikation verloren?

Mehr zum Thema

Erste-Bank-Open-Finale heute: Jannik Sinner - Alexander Zverev

Erste-Bank-Open-Finale heute: Jannik Sinner - Alexander Zverev

Tennis
Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

Motorrad
8
Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

Tennis
7
Dritter Saisonsieg für Alex Marquez bei Malaysia-GP

Dritter Saisonsieg für Alex Marquez bei Malaysia-GP

Motorrad
Grabher kämpft sich in Florianopolis ins Finale

Grabher kämpft sich in Florianopolis ins Finale

Tennis - WTA
1
2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

2. Liga
Kaspers Red Wings drehen 0:4 gegen St. Louis

Kaspers Red Wings drehen 0:4 gegen St. Louis

NHL
3
Kommentare

Kommentare

SV Ried SK Rapid Wien Österreichische Bundesliga