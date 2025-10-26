Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt die SV Oberbank Ried in der BWT Oberösterreich Arena den SK Rapid. (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Wiener wollen alles daran setzen, ihre Negativserie zu beenden. In den drei letzten Spiele der ADMIRAL Bundesliga setzte es für die Hütteldorfer ausschließlich Niederlagen. Bewerbsübergreifend sind es bereits fünf Pleiten am Stück.

Versuchen, dies zu verhindern, ist der Plan der Heimmannschaft. Die SV Ried möchte dort anknüpfen, wo sie letzte Woche aufgehört hat: In Runde zehn nahmen die Rieder drei Punkte gegen das Pacult-Team aus Wolfsberg mit.

