Torspektakel! Austria ringt die WSG Tirol nieder

Die Austria holt bei der WSG Tirol in RUnde zehn der ADMIRAL Bundesliga den dritten Auswärtssieg in Folge.

Beim 3:2 (2:1) der Wiener in Innsbruck treffen Noah Botic (2., 24.) nach Vorarbeit von Johannes Eggestein sowie Eggestein (55.) selbst für die Gäste.

Die Austria-Leihgabe Moritz Wels (45.) und Valentino Müller (69.) mit seinem sechsten Saisontor können für die Wattener zweimal verkürzen. WSG-Stürmer Lukas Hinterseer sieht im Finish nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Die Austria hält damit den Kurs in die Meistergruppe. Das Team von Stephan Helm ist weiter Fünfter. Die WSG ist nach der dritten Niederlage in Serie weiter auf Rang zehn zu finden.

Blitzstart für Austria

Die Austria legt im Tivoli Stadion einen Blitzstart hin und geht mit dem ersten Angriff in Führung. Botic leitet auf Eggestein weiter, der den Australier wieder im Strafraum findet. Die Tiroler Defensive ist bei der Aktion nur in der Zuschauerrolle. Die wieder mit den zuletzt gesperrt fehlenden Philipp Wiesinger und Abu Barry eingelaufenen Wiener haben fortan die Kontrolle über die Partie.

Bitter für die Gäste ist der Ausfall von Sanel Saljic. Der U21-Teamspieler verletzt sich bei einem nicht überharten Foul von Quincy Butler offenbar gröber am Knöchel, Manprit Sarkaria kommt für ihn aufs Feld.

Beim 2:0 legt erneut Eggestein ideal quer, Botic lauert völlig frei vor Adam Stejskal und vollendet. Der 23-Jährige hätte nach einer halben Stunde fast einen Hattrick vollendet. Nach einem Kracher von Barry an die Stange trifft Botic den Abpraller im Fallen aber nicht.

Wattens schafft zweimal das Anschlusstor

Die WSG schafft jedoch eine Antwort. In den zehn Minuten vor der Pause können sich die Tiroler nachdrücklich in der gegnerischen Spielhälfte festsetzen. Die Austria ringt um Stabilität. Samuel Sahin-Radlinger greift noch rettend ein, ehe er mit einer eher unorthodoxen Abwehr Butler ins Spiel bringt. Wels lenkt dessen Schuss ins Tor seines Stammklubs.

Butler wird von Lee Tae-seok noch unsanft von den Beinen geholt, der Wattener bleibt zur Pause in der Kabine. Eggestein sollte sich schließlich noch einmal entscheidend in Szene setzen. Sarkarias Freistoß köpft der Mittelstürmer platziert ins Eck. Philipp Semlic bringt mit Nikolai Baden Frederiksen und Hinterseer frische Kräfte in der Offensive, seine Elf schafft auch noch einmal den Anschlusstreffer. Müller kommt an der Strafraumgrenze an den Ball, Sahin-Radlinger hat gegen den abgefälschten Schuss keine Chance.

Die Austria wankt gehörig dem Spielende entgegen. Wattens jubelt in der 81. Minute über den Ausgleich durch Baden Frederiksen, Vorlagengeber Wels steht in der Aktion aber hauchdünn im Abseits. In einer hektischen Schlussphase sieht Hinterseer schon tief in der Nachspielzeit nach einem Tritt gegen Tin Plavotic von Bundesliga-Debütant Markus Greinecker noch Rot.