Bundesliga heute: WAC - SV Ried

Die Lavanttaler mit Neo-Chefcoach Peter Pacult empfangen in Runde zehn der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für Donis Avdijaj und seine Kollegen ist es Spiel eins unter Neo-Trainer Peter Pacult, der nach dem Kühbauer-Abgang nun beim WAC übernommen hat. Die Kärntner belegen mit 17 Zählern Rang zwei in der Tabelle und siegten zuletzt auswärts beim GAK mit 2:1.

Aufsteiger Ried schlägt sich ebenso gut und ist in der Liga bereits mehr als angekommen. Mit elf Punkten und Platz acht konnten bereits wichtige Zähler eingefahren werden. In der letzten Runde feierten die Innviertler einen 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol.

