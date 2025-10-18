Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SV Ried SV Ried SVR
Heute 17:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: WAC - SV Ried

Peter Pacult feiert sein WAC-Trainerdebut daheim gegen den Aufsteiger SV Ried. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: WAC - SV Ried
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Die Lavanttaler mit Neo-Chefcoach Peter Pacult empfangen in Runde zehn der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für Donis Avdijaj und seine Kollegen ist es Spiel eins unter Neo-Trainer Peter Pacult, der nach dem Kühbauer-Abgang nun beim WAC übernommen hat. Die Kärntner belegen mit 17 Zählern Rang zwei in der Tabelle und siegten zuletzt auswärts beim GAK mit 2:1.

Aufsteiger Ried schlägt sich ebenso gut und ist in der Liga bereits mehr als angekommen. Mit elf Punkten und Platz acht konnten bereits wichtige Zähler eingefahren werden. In der letzten Runde feierten die Innviertler einen 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Pacult feiert Comeback bei WAC gegen Ried

Pacult feiert Comeback bei WAC gegen Ried

Bundesliga
2
VAR-Erhalt? So stehen Pacult, Stöger, Helm und Co. dazu

VAR-Erhalt? So stehen Pacult, Stöger, Helm und Co. dazu

Bundesliga
1
Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga
"Auf dem richtigen Weg": Austria visiert gegen WSG drei Punkte an

"Auf dem richtigen Weg": Austria visiert gegen WSG drei Punkte an

Bundesliga
14
Gastspiel bei der alten Liebe: Kühbauer feiert Comeback beim LASK

Gastspiel bei der alten Liebe: Kühbauer feiert Comeback beim LASK

Bundesliga
7
Schröder? Salzburg erwartete gewisse Loyalität

Schröder? Salzburg erwartete gewisse Loyalität

Bundesliga
31
Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor

Zwei Abgänge! Rapid nimmt Änderungen an Trainerteam vor

Bundesliga
62
Kommentare

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga Wolfsberger AC Peter Pacult SV Ried Maximilian Senft