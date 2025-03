Irre Schlussphase! Sturm dreht Grazer Derby gegen GAK spät

In der 21. Runde der AMDIRAL Bundesliga feiert der SK Sturm einen späten 2:1-Derbysieg gegen den GAK.

Das 201. Grazer Derby wird aufgrund eines medizinischen Notfalls eine Viertelstunde später angepfiffen.

Sturm startet besser in die Partie, der GAK hat nach einer Viertelstunde Glück. Tomi Horvat zieht von der Strafraumgrenze ab, Wiegele kann den Ball noch an die Stange lenken (16.).

Packende Schlussphase

Und auch die zweite gute Möglichkeit geht in Hälfte eins geht auf das Konto von Sturm. Nach einer Ecke kommt Aiwu zum Abschluss, der Ball geht allerdings am Tor vorbei (37.). So geht es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Auch nach Wiederanpfiff erwischt Sturm den besseren Start. Kiteishvili schnappt sich nach einem Fehler der GAK-Hintermannschaft den Ball und spielt weiter auf Yalcouye, der durch den gegnerischen Strafraum tänzelt. Sein Abschluss rollt nur wenige Zentimeter am Tor vorbei (49.).

Kurz darauf unterläuft der Sturm-Defensive beinahe ein folgenschwerer Fehler: Maderner läuft alleine auf Kjell Scherpen zu, doch der Sturm-Kepper bleibt Sieger im 1:1-Duell und bewahrt seine Mannschaft vor dem Rückstand (52.).

Sturm dreht Derby spät

In der Schlussviertelstunde ist es dann soweit: Der GAK geht in Führung! Nach einem Angriff über links landet der Abpraller bei Marco Perchtold, der den Ball zur Führung in die Maschen haut (78.). Für den Torjubel sieht der Routinier die gelbe Karte.

Doch Sturm kommt noch einmal zurück. Nach einer Flanke von Johnston ist Kiteishvili per Kopf zur Stelle und sorgt für das 1:1 (86.). Danach überschlagen sich die Ereignise. Perchtold wird nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und auch GAK-Trainer Rene Poms muss auf die Tribüne (88.).

Als alles nach einem Unentschieden riecht, schlägt Sturm noch einmal zu. Nach einem schönen Pass von Grgic bleibt Yalcouye vor Wiegele cool und schiebt zum 2:1 ein (90.+2.).

Damit gewinnt Sturm das vierte Liga-Derby in Folge und stellt damit einen neuen Derby-Rekord ein. Der Doublesieger bleibt Tabellenführer, der GAK 11.