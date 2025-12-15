Der FC Bayern München ist nicht der einzige namhafte Klub, gegen den der FC Red Bull Salzburg in der Winterpause ein Testspiel bestreitet.

Im Trainingslager in Belek kommt es zum Kräftemessen mit Rakow Czestochowa (10. Jänner) und Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic (15. Jänner). Beide Gegner erwiesen sich in dieser Saison bereits als Stolperstein für die österreichischen Europacup-Vertreter: Rakow Czestochowa bezwang den SK Rapid mit 4:1, Roter Stern Belgrad setzte sich mit 1:0 gegen den SK Sturm Graz durch.

Noch bevor der Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga am 8. Jänner in Richtung Belek aufbricht, steht für die Mozartstädter das erste Testspiel der Wintervorbereitung gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr bestreitet der FC Red Bull Salzburg am 22. Jänner in der UEFA Europa League gegen den FC Basel.

Der Winterfahrplan im Detail:

03. Jänner, 10:30 Uhr - Trainingsauftakt in Taxham

06. Jänner, 15:00 Uhr - Testspiel: FC Red Bull Salzburg - FC Bayern München

08. bis 16. Jänner - Trainingslager in Belek

10. Jänner, 14:00 Uhr - Testspiel: FC Red Bull Salzburg - Rakow Czestochowa

15. Jänner, 15:00 Uhr - Testspiel: FC Red Bull Salzburg - Roter Stern Belgrad

22. Jänner, 21:00 Uhr - UEFA Europa League: FC Red Bull Salzburg - FC Basel