PSG-Juwel erobert Europas Nachwuchs-Fußballthron

Europa hat einen neuen "Golden Boy"-Gewinner!

Désiré Doué wurde von "Tuttosport" zum besten U21-Spieler des Jahres 2025 gekürt. Der 20-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Lamine Yamal, der den prestigeträchtigen Award im Vorjahr gewann. Die feierliche Verleihung findet am 1. Dezember im Museo Nazionale dell’Automobile in Turin statt.

Seit 2003 gilt der "Golden Boy" als Gradmesser für junge Talente, die die Fußballwelt in der Zukunft prägen werden. Zu den früheren Gewinnern zählen Größen wie Erling Haaland, Kylian Mbappé und Lionel Messi. In Deutschland ist der Sieg von Mario Götze 2011 unvergessen.

Von Stade Rennes zu PSG

Doué setzte sich gegen starke Konkurrenten wie Pau Cubarsí (FC Barcelona) und Kenan Yıldız (Juventus Turin) durch. Im Sommer 2024 wechselte er für 50 Millionen Euro von Stade Rennes zu PSG. Seitdem gewann er ein Mal die Champions League und holte das französische Double.

Besonders herausragend: das 5:0 im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand, bei dem Doué zwei Tore erzielte und eine Vorlage gab – ein Auftritt, der ihn zum Spieler des Spiels machte und europaweit ins Rampenlicht rückte. Sein Marktwert schoss im Vergleich zum letzten Jahr von 30 auf 90 Millionen Euro.

Ein Aushängeschild für die nächste Generation

"Doué hat bereits Geschichte geschrieben und steht für eine Generation außergewöhnlicher Spieler, die das nächste Jahrzehnt prägen werden“, so Guido Vaciago, Direktor von "Tuttosport".