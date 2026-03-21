WAC: Riegler telefoniert mit anderen Trainern

Die Bilanz von Ismail Atalan als Trainer des Wolfsberger AC fällt mit einem Sieg in zwölf Spielen weiterhin sehr ernüchternd aus.

Am Samstag schaffte es der Deutsche nur bedingt, an seiner Statistik zu schrauben. Das 1:1 zuhause gegen den SCR Altach in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga war zumindest keine Niederlage - und auch von der Leistung her nicht der schlechteste Auftritt des WAC.

"Wenn man so jedes Wochenende spielen würde wie heute, mit der Intensität, der Leidenschaft, dann hätten wir sehr viele Argumente", erklärt Atalan nach dem Spiel gegenüber "Sky".

Argumente muss er wohl auch für sich selbst sammeln. Nach zwei gespielten Partien in der Bundesliga-Qualifikationsgruppe liegt der WAC nur auf dem vorletzten Rang. Der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz beträgt nur mehr vier Punkte.

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Wie geht es mit Atalan weiter? "Ich weiß es auch nicht"

"Es geht um die Mannschaft. Wie es mit mir weitergeht, ist nicht relevant, ich weiß es auch nicht", erklärt Atalan nach der Partie gegen Altach.

"Ich glaube, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist: Wenn wir jede Woche so spielen wie heute, wo würden wir stehen? Mit den ganzen Chancen, mit dem Druck, dem Passspiel. Dementsprechend überwiegt der Stolz auf die Reaktion der Mannschaft", erklärt der WAC-Trainer, der sich mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden zeigt - auch wenn es kein Sieg wurde.

Riegler: "Müssen intern schauen, wie es weitergeht"

Ähnlich sieht es WAC-Präsident Dietmar Riegler, der dennoch moniert: "Momentan läuft viel gegen uns, wir müssen schauen, dass wir aus diesem Tief rauskommen."