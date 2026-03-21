WAC: Riegler telefoniert mit anderen Trainern

Ob es neue Impulse auf der Trainerbank braucht, konnte er am Samstag nicht mit Sicherheit sagen. "Das wird man sehen. Es wäre alles viel besser gewesen, wenn wir gewonnen hätten. So müssen wir intern schauen, wie es der Mannschaft geht, wie es dem Trainer selbst geht", so Riegler, der aber auch davon überzeugt ist, dass Atalan nach wie vor einen guten Draht zur Mannschaft habe.
Riegler mit mehreren Trainern in Kontakt
Das ändert jedoch nichts daran, dass sich bereits einige Kandidaten auf einen möglicherweise bald frei werdenden Trainer-Posten in Wolfsberg in Stellung bringen, wie auch Riegler gegenüber "Sky" bestätigt:
"Bei uns rufen laufend Trainer an, die sich bewerben, mit dem einen oder anderen telefoniert man kurz, aber so richtig intensiv haben wir das noch nicht gestartet."
Er sei bislang noch nicht aktiv auf einen neuen Trainer-Kandidaten zugegangen: "Bis jetzt habe ich noch niemanden angerufen."
Altach hat "überall Siegambitionen"
Der SCR Altach behält mit dem 1:1 im Lavanttal hingegen Platz eins in der Qualifikationsgruppe - dennoch ist man bei den Altachern nicht vollends zufrieden.
Altach-Coach Ognjen Zaric erklärt nach Spielenende: "Wir sind heute aber nicht auf die Top-Leistung gekommen und haben besonders auf der rechten Seite Probleme gehabt. Aber wir haben jetzt das Selbstvertrauen, dass wir überall mit Siegambitionen hinfahren, und das ist für den kleinen SCR Altach schon erstaunlich."