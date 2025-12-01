VAR bleibt stumm: Wurde Salzburg ein Elfmeter vorenthalten?

Red Bull Salzburg kommt auch im vierten Bundesliga-Spiel in Folge nicht über ein Remis hinaus. Beim 1:1 in Altach vergibt der Serienmeister zahlreiche Chancen – und ärgert sich über eine umstrittene Szene in Minute 68.

Petar Ratkov geht im Strafraum nach einem Kontakt mit Sandro Ingolitsch zu Boden, doch Schiedsrichter Christopher Jäger lässt weiterspielen.

Auch der VAR greift nicht ein. Für Salzburg-Coach Thomas Letsch ein Unding: "Das ist ein glasklarer Elfmeter. Wie der VAR da nicht eingreifen kann, ist für mich ein Skandal.“

In der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz analysieren Patrik, Harald und Johannes die Situation und besprechen, ob der Ärger von Salzburg-Coach Thomas Letsch gerechtfertigt ist.

