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Torreicher Test: Rapid schlägt Regionalligisten erst spät

Johannes Hoff Thorup nutzt die Länderspielpause für einen Probegalopp mit zahlreichen Spielern, die sonst seltener zum Zug kommen.

Torreicher Test: Rapid schlägt Regionalligisten erst spät Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid gewinnt ein Testspiel beim SC Neusiedl am See 4:3.

Vor 1.100 Zuschauern gelingt es dem gastgebenden Regionalligisten dreimal, den Ausgleich zu erzielen: Sladits (23.) und zweimal Kara (37., 75.) legen vor, Neusiedl gelingt jeweils durch Demitra (31.), Strommer (69.) und Missi Tomp (84.) der Gleichstand.

Die Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit durch Djezic (90.+3).

Für Trainer Johannes Hoff Thorup stand das Ergebnis ohnehin nicht im Fokus: "Ich interessiere mich nicht für den Sieg, es war nur wichtig für einige Spieler, Minuten in die Beine zu bekommen. Und für mich, ein paar der jungen Spieler zu sehen. Das hier war ein fantastisches Event, das Lächeln bei so vielen Menschen zu sehen, ist wohl die beste Sache."

Rapid spielte mit: Gartler; Demir (90. Ertl), Brunnhofer (56. Muharemovic), Ahoussou, Yeboah (56. Horn), Auer (74. Stehrer); Haidara (90. Djezic), Szladits, Seidl (46. Badarneh) (90. Kolp)), Tilio (38. Dahl, 74. Weimann); Kara 

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