Sturms Parensen gibt Update zu Hierländers Zukunft

Stefan Hierländer bleibt an Bord des SK Sturm Graz!

Wie Sportdirektor Michael Parensen gegenüber "Sky" am Montag verriet, bleibt der Routinier und Kapitän auch in der kommenden Spielzeit der ADMIRAL Bundesliga beim neuen alten Meister.

"Wir haben gute Gespräche geführt und den Vertrag bereits verlängert. Wir geben die Vertragslaufzeiten grundsätzlich nicht raus. Für die nächste Saison planen wir mit ihm, erklärte Parensen auf Nachfrage", so Parensen.

Damit geht Hierländer bereits in seine zehnte Saison bei den Steirern. In der vergangenen Spielzeit lief der Mittelfeldspieler insgesamt 23 Mal auf, stand jedoch nur ein Mal in der Startelf.

Als Führungsspieler wird Hierländer also auch in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein in der erneuten Mission der Titelverteidigung sein.

