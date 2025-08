Sturm-Stammspieler im Visier von Championship-Klub

Sturm Graz könnte noch im laufenden Transferfenster eine Stütze in der Viererkette verlieren.

Die guten Leistungen des Klubs wecken im Ausland Begehrlichkeiten. Wie "Sky" berichtet, hat sich Rechtsverteidiger Max Johnston auf den Wunschzettel von Derby County aus der zweiten englischen Liga gespielt.

Demnach soll schon ein erstes Angebot in Graz-Liebenau eingegangen sein. Die offerierten 1,6 Millionen Euro sind dem Meister aber zu gering.

Johnston ist bei den Grazern Stammspieler und absolvierte in der vergangenen Saison 31 Pflichtspiele. Ein Tor und sechs Assists sind seine Scorerausbeute.

UPDATE: Sturm Graz have rejected a £1.4m bid from Derby County for right-back Max Johnston.



It’s understood #DCFC’s opening offer fell short of the Austrian champions’ valuation of the 21-year-old.



Negotiations are ongoing for the Scotland international.



(w/@SkySportAustria) https://t.co/AP1CwcETfP