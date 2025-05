Auf die Sturm-Spieler und deren Fans wartet eine lange Party-Nacht. Die "Blackies" holten mit einem 1:1 gegen den WAC den zweiten Titel in Folge.

"Es ist schwer, das alles zusammenzufassen. Der zweite Meistertitel in Folge ist ein unglaubliches Gefühl", jubelte Jon Gorenc-Stankovic nach dem Schlusspfiff.

Am Ende war Sturm wohl der stabilste der drei Titelkandidaten, zog sich immer wieder am eigenen Schopf aus der Krise.

Grazer Stehaufmännchen

"Ich bin richtig stolz auf diese Mannschaft. Wir hatten Höhen und Tiefen dieses Jahr und sind immer wieder aufgestanden. Wir haben immer wieder Charakter und Mentalität gezeigt und den Meisterteller am Ende auch verdient gewonnen", hielt der Routinier fest.

Das unterstreicht auch Schicker-Nachfolger Michael Parensen, der den Teamgedanken dafür verantwortlich sah, dass man sich aus den Leistungstiefs befreien konnte.

Am Ende habe den Ausschlag gegeben, "dass jeder sein Bestes dafür getan hat, dass Sturm Graz am Ende erfolgreich ist".

Hierländer: Das ist unser Erfolgsrezept

Parensen bildete nach dem Abgang von Andreas Schicker und Christian Ilzer das Nachfolge-Duo mit Jürgen Säumel. Für die beiden gab es ein dickes Lob von Kapitän Stefan Hierländer.

"Es sind Leute in die Verantwortung gesprungen, die es sehr gut gemacht haben. Die Mannschaft hat es auch sehr gut gemacht und das ist das Erfolgsrezept für den Meistertitel", fasste er zusammen.

Dieser wurde schon direkt nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen ausgelassen gefeiert (die besten Bilder>>>), ehe sich das Geschehen zunächst in die Katakomben verlagerte, wo Säumel von seinen Spielern eine intensive Bierdusche verpasst bekam:

"Werden heute richtig Gas geben"

Später ging es auf dem Stadion-Vorplatz weiter. Einschränkungen vonseiten des Trainers gibt es dabei nicht.

"Vielleicht läuft heute einer mit dem Borat-Kostüm herum" Stefan Hierländer

"Wir werden heute richtig feiern, denn wir haben schon gesehen, dass wir Spieler in der Mannschaft haben, die das können. Wir haben auch im Trainerteam Leute, die das können. Wir werden heute richtig Gas geben", lässt Säumel seine Spieler an der ganz langen Leine.

Die dürfte auch ausgiebig genutzt werden, wie Hierländer anklingen ließ: "Vielleicht läuft heute einer mit dem Borat-Kostüm herum. Graz wird heute zum Ballermann".

Die verkaufte Meisterschale

Bei den Feiern im Stadion durften wie vergangenes Jahr auch die Fans die Schale in die Höhe recken, Stankoivc war sich danach nicht ganz sicher, ob sie auch bereits wieder ihren Weg zurück zur Mannschaft fand. "Ich glaube, die haben sie schon verkauft", meinte er lachend.

Später allerdings befand sich der Meisterteller aber wieder in Händen von Kiteishvili & Co. auf der Bühne am Stadionvorplatz. "Wir sind alle müde, aber werden diesen Moment genießen und feiern", gab Torschütze William Böving die Devise vor.

Was in Sachen Feierlichkeiten genau geplant sei, konnten Hierländer & Co. nicht sagen. Nur so viel sei sicher: "Wir bleiben in Graz. Wir waren in der Champions League eh genug unterwegs".