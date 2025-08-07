Suche
    news

    Sturm-Heimspiel verschoben! Das ist der Grund

    Das Heimspiel der Grazer am vierten Bundesliga-Spieltag gegen die WSG Tirol wird verschoben. Das ist der Grund dafür:

    Sturm-Heimspiel verschoben! Das ist der Grund Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Die Partie der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Sturm Graz und WSG Tirol wird nicht wie ursprünglich geplant am 23. August (19:30 Uhr) in der Merkur Arena über die Bühne gehen.

    Der Meister beantragte eine Verschiebung, wie die Liga am Donnerstag bekanntgab. Diese Möglichkeit gibt es seit der Saison 2021/22 für Partien, die zwischen den beiden Playoff-Spielen im Europacup stattfinden. Die Grazer kämpfen am 20. und 26. August gegen Bodö/Glimt um den Champions-League-Einzug.

    Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an, das Rückspiel steigt wie schon die CL-Heimspiele 2024/25 im Klagenfurter Wörthersee Stadion.

    Sollten die Steirer die Hürde nehmen, fließen drei Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Klubs der Liga profitieren, die in keiner Ligaphase eines internationalen Bewerbes spielen.

    Im Falle der Teilnahme an der Ligaphase der Europa League, in die Sturm bei einem Ausscheiden gegen Bodö/Glimt wechseln würde, sind es 1,5 Prozent, die den Klubs zugutekommen. Ein Liga-Ersatztermin steht noch nicht fest.

    Mehr zum Thema

    Sturm und Salzburg kennen letzte Champions-League-Qualihürde

    Sturm und Salzburg kennen letzte Champions-League-Qualihürde

    Champions League
    236
    Die neuen Stars der Bundesliga

    Die neuen Stars der Bundesliga

    Bundesliga - Ansakonferenz
    17
    Transferliste der österreichischen Bundesliga

    Transferliste der österreichischen Bundesliga

    Bundesliga - Liga Facts
    "Tabelle der anderen Art": Salzburg voran, Sturm sackt ab

    "Tabelle der anderen Art": Salzburg voran, Sturm sackt ab

    Bundesliga
    45
    Die große Saisonvorschau 2025/26

    Die große Saisonvorschau 2025/26

    Bundesliga - Ansakonferenz
    Herzog: "Noch so eine Saison reicht Sturm nicht"

    Herzog: "Noch so eine Saison reicht Sturm nicht"

    Bundesliga - Interview
    Meister? Überraschung? Unsere Predictions!

    Meister? Überraschung? Unsere Predictions!

    Bundesliga - Ansakonferenz
    1
    Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

    Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

    Bundesliga - Diashows
    25

    Kommentare