So viel Geld sucht die Austria noch für die Lizenz
Die "Veilchen" suchen weiter nach den Millionen. Auf Einnahmen- und Ausgabenseite lief nicht alles wie eingeplant.
Die finanzielle Sanierung des FK Austria Wien ist weiter im Gange. Auch, wenn das schlimmste Schulden-Tal überwunden ist, bleibt die Lage herausfordernd.
Für die Erlangung der Bundesliga-Lizenz müssen die "Veilchen" ihr negatives Eigenkapital bis Jahresende auf 14,6 Millionen Euro reduzieren. Laut "Kurier" gibt es ein internes Papier, das von vier Mio. Euro an Eigenkapitalzufuhr spricht, um dieses Ziel zu erreichen.
Der Vorstand ist zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen - unter anderem wurde dafür das Darlehen der Firma "Quattrex" zinsfrei gestellt.
Allerdings hinken einige Bereiche den Erwartungen hinterher: Im Sponsoring fehlen zur anvisierten Summe 4,3 Millionen, das Spielerbudget wurde um 2,3 Millionen überzogen.