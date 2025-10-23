NEWS

Nach herber Kritik: Austria Wien beendet umstrittene Kooperation

Die "Veilchen" waren erst vor wenigen Tagen eine Zusammenarbeit mit Lukoil eingegangen. Diese kündigten die Favoritner nun jedoch wieder auf.

Nur wenige Tage nach der verkündeten Zusammenarbeit mit dem russischen Mineralölkonzern Lukoil gibt der FK Austria Wien nun das Ende der Kooperation bekannt.

Als Grund nennen die "Veilchen" die "aktuelle internationale Entwicklung der letzten Tage", durch die man die Zusammenarbeit im CSR-Bereich für die Special Violets und Special Violets Kids in beidseitiger Verständigung nun aufgelöst hat.

Im gleichen Atemzug betont die Austria, dass man "sich zu jeder Zeit an sämtliche Sanktionsvorgaben der Europäischen Union und der Republik Österreich gehalten" hat.

Zuvor brachte der Deal den Wienern einige kritische Stimmen entgegen. Vor allem bei Fans und Experten sei Unmut vorhanden gewesen.

