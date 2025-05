Die Fußball-Bundesliga ist für den finalen Showdown um den Titel gewappnet.

Wie im Vorjahr steht am Samstag mehr als ein Meisterteller parat, wenn in Graz oder Wien die Entscheidung im Fernduell fällt. Die Trophäen sind völlig identisch und komplett gleichwertig, wie die Liga betont.

Auch die Konfettikanonen sind schon gebucht, wenn entweder Titelverteidiger Sturm Graz oder der WAC in Graz oder aber die Austria in Wien am Ende der Saison die Meisterparty steigen lassen.

Ebenbauer in Graz, Stellvertreter in Wien

"Wir erleben das spannendste Meisterschaftsfinish seit 15 Jahren und stehen sowohl in Graz als auch in Wien für die Meisterteller-Übergabe bereit", meinte der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer zur Ausgangslage.

Er selbst wird in Graz-Liebenau vor Ort sein, einer seiner Stellvertreter David Reisenauer und Alex Schwärzler sind in Wien-Favoriten zugegen. In beiden Stadien werden identische Aufbauten für eine Meisterbühne bereitstehen. Zwei Konfetti-Kanonen werden etwa 12 kg Konfetti in den Farben des Meisterclubs in die Höhe schießen. Sturm und der WAC entschieden sich beide für schwarz-weiß.

Dass noch drei Mannschaften in der letzten Runde realistische Chancen auf den Titel haben, bezeichnete Ebenbauer als "Höhepunkt" einer abwechslungsreichen Saison. "Das spricht auch für unser Ligaformat", meinte der Liga-Chef.

"Es gibt kein Original"

Für noch spannendere Titelentscheidungen gäbe es theoretisch sogar noch ein drittes Meisterteller-Exemplar. Alle drei werden vor Saisonende aufbereitet. "Es gibt kein Original", hielt die Liga dazu fest.

Jedes der begehrten Exemplare aus Messing ist 11,5 kg schwer und hat einen materiellen Wert von 18.000 Euro. 1977 wurde der goldfarbene Teller als Wandertrophäe eingeführt, seit 2015 kommt der aktuelle Teller zum Einsatz. Alle bisherigen Meister sind am Rand eingraviert.

