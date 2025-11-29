Sarkaria: Schlimme Befürchtung und ein wenig Hoffnung

Nach der schweren Verletzung von Noah Botic droht der nächste Stürmer der Wiener Austria lange auszufallen.

Manprit Sarkaria musste beim 0:0 der Veilchen gegen die WSG Tirol in der 66. Minute mit einer Trage vom Platz befördert werden.

Beim 29-Jährigen besteht der Verdacht auf eine schwere Verletzung im linken Knie. Genaueres werden Untersuchungen Anfang der kommenden Woche ergeben.

Helm hofft noch

"Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht zu schlimm ist. Er kann das Knie relativ gut bewegen. Vielleicht hatten wir Glück im Unglück", sagt Trainer Stephan Helm.

Unter der Woche zog sich Botic im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zu, er wird mindestens ein halbes Jahr ausfallen.