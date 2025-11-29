FK Austria Wien FK Austria Wien FAK WSG Tirol WSG Tirol WSG
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

Sarkaria: Schlimme Befürchtung und ein wenig Hoffnung

Manprit Sarkaria musste gegen die WSG Tirol mit einer Knieverletzung vom Feld. Schon unter der Woche hat sich ein Austria-Stürmer schwer verletzt.

Sarkaria: Schlimme Befürchtung und ein wenig Hoffnung Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach der schweren Verletzung von Noah Botic droht der nächste Stürmer der Wiener Austria lange auszufallen.

Manprit Sarkaria musste beim 0:0 der Veilchen gegen die WSG Tirol in der 66. Minute mit einer Trage vom Platz befördert werden.

Beim 29-Jährigen besteht der Verdacht auf eine schwere Verletzung im linken Knie. Genaueres werden Untersuchungen Anfang der kommenden Woche ergeben.

Helm hofft noch

"Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht zu schlimm ist. Er kann das Knie relativ gut bewegen. Vielleicht hatten wir Glück im Unglück", sagt Trainer Stephan Helm.

Unter der Woche zog sich Botic im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zu, er wird mindestens ein halbes Jahr ausfallen.

