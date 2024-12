Rückkehr ins Ländle! Altach holt Innenverteidiger zurück

Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach schlägt auf dem Transfermarkt zu!

Die Altacher holen einen alten Bekannten zurück ins Rheindorf - Benedikt Zech (34) soll die Abwehr verstärken.

Der Innenverteidiger lief bereits zwischen 2012 und 2019 in über 200 Pflichtspielen für die Vorarlberger auf. Mit Altach stieg er 2014 in die Bundesliga auf, 2015 und 2017 kam er im Rahmen der Qualifikation zur Europa League sogar auf zwölf internationale Einsätze.

Die letzten fünfeinhalb Jahre spielte Zech in Polen bei Pogon Stettin. In der laufenden Saison stand er in der Ekstraklasa 17 Mal am Platz. Zech unterschreibt in Altach einen Vertrag bis 2026 mit Option auf Verlängerung.

"Wird eine wichtige Rolle einnehmen"

"Mit Benedikt kehrt ein Spieler zu uns zurück, der nicht nur die Liga, sondern auch unseren Verein bestens kennt. Seine internationale Erfahrung und Führungsqualitäten werden unserer Defensive zusätzlich Stabilität verleihen. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird", wird Altachs Sportdirektor Roland Kirchler zitiert.

Zech sagt: "Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier in Altach zu sein. Der Verein und die Fans haben mir immer viel bedeutet, und ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Mit meiner Erfahrung aus den letzten Jahren möchte ich dem Team Stabilität und Unterstützung geben, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Ich bin hochmotiviert, wieder alles für Altach zu geben."

