LASK löst Vertrag mit langjähriger Stammkraft auf

Die Zusammenarbeit zwischen dem LASK und Routinier Rene Renner findet ein vorzeitiges Ende.

Wie der Verein am Freitag verkündet, wurde der bis Juni 2026 laufende Vertrag des 31-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. In der aktuellen Saison kam der Außenspieler auf nur vier Einsätze, sein letztes Match bestritt er am 3. Oktober in der UEFA Conference League gegen Djurgardens IF.

Renner trug seit Sommer 2019 das Trikot der Athletiker, nachdem der Oberösterreicher vom SV Mattersburg nach Linz gewechselt war. Beim LASK etablierte sich der Linksverteidiger rasch als feste Größe und trug wesentlich zu den Erfolgen des Vereins bei. Insgesamt 181 Pflichtspieleinsätze absolvierte Renner, brachte es dabei auf 14.097 Spielminuten und steuerte sieben Tore sowie elf Vorlagen bei.

Auf und neben dem Platz eine prägende Figur

Mit der Einstellung von Markus Schopp fiel Renner ab Oktober zumeist vollständig aus dem Kader. Der Cheftrainer und Sportdirektor der Linzer verabschiedet sich: "Rene Renner hat über viele Jahre maßgeblich zu den Erfolgen des LASK beigetragen und den Verein mit seiner Spielweise, aber auch mit seiner Persönlichkeit geprägt."

"Wir möchten ihm nun diesen Schritt ermöglichen, einen neuen Weg einzuschlagen und seine Karriere bei einem neuen Verein fortzusetzen. Dafür wünschen wir Rene Renner alles Gute und viel Erfolg", so Schopp.

"Es war eine wunderschöne Zeit, die ich beim LASK erleben durfte, und ich werde diese fünfeinhalb Jahre immer in bester Erinnerung behalten. Ich denke, eine Verjüngung wird dem LASK guttun, zumal es auch in der zweiten Mannschaft viele talentierte und interessante Spieler gibt, die dem Verein beim Erreichen der Ziele helfen können. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft nur das Beste für die Zukunft und möchte mich bei allen für die letzten Jahre bedanken", wird Renner in der Aussendung des Vereins zitiert.

