Offiziell! GAK-Toptorjäger verlängert seinen Vertrag

Nach dem gesicherten Klassenerhalt ließ Daniel Maderner bei "Sky" die Bombe platzen - er hat seinen Vertrag beim GAK bis 2027 verlängert.

Dass die Verkündung der Vertragsverlängerung mit dem GAK-Toptorjäger anders geplant war, zeigt das Instagram-Video, welches der GAK am Dienstag veröffentlicht hat. In diesem wurde ein Chat gezeigt, indem zwischen Sportdirektor Dieter Elsneg und Daniel Maderner vereinbart wurde, dass man mit der Verkündung noch bis nach dem Saisonfinale abwarten wolle.

Daraus wurde schließlich nichts, weil der 29-jährige Angreifer seine Vertragsverlängerung aus der Emotion heraus bereits bei der Kabinenfeier am Freitag ausplauderte.

Der neue Kontrakt von Maderner läuft nun bis Sommer 2027.

Feldhofer: "Er ist ein geborener Leader"

"Dani hat in den letzten beiden Jahren bewiesen, dass er sowohl auf als auch neben dem Platz ein extrem wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Mit seiner Torgefahr war er nicht nur in der Aufstiegssaison maßgeblich beteiligt, sondern hat auch in einer schwierigen ersten Bundesligasaison seinen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet. Ich freue mich, dass wir unseren Weg gemeinsam mit Dani weitergehen", so Sportdirektor Dieter Elsneg.

Auch Trainer Ferdinand Feldhofer freut sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit: "Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung von Daniel Maderner. Es ist wichtig, Spieler wie ihn an den Verein zu binden, denn er steht auf und neben dem Platz für die Werte des Klubs. Darüber hinaus ist er ein geborener Leader und bringt Führungsqualität mit, was für das gesamte Mannschaftsgefüge extrem wichtig ist."