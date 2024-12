Sturm hat eine Trainerentscheidung getroffen!

Jürgen Säumel bleibt auch im neuen Jahr Chefcoach der Grazer. Das geben die "Blackies" am Dienstagmittag offiziell bekannt. Der 40-Jährige unterschreibt beim Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga nun einen neuen Vertrag, über die Dauer machen die Grazer keine Angaben.

In den vergangenen fünf Spielen an der Seitenlinie sammelte der Steirer mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage Argumente für seine fixe Verpflichtung als Cheftrainer. Umjubelt war der erste Erfolg in der laufenden Champions League daheim gegen Girona.

Lange gab es Spekulationen, wer Nachfolger von Christian Ilzer wird, jetzt hat man sich für die "interne Lösung" entschieden. Die Co-Trainer Michael Madl und Sargon Duran werden dem Trainerteam ebenfalls erhalten bleiben.

Damit hat Säumel Parensen überzeugt

Auch die Fans machten sich zuletzt mit Spruchbändern für ihren Ex-Kapitän stark.

Der neue Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt über die Beförderung: "Jürgen Säumel hat die Mannschaft in einer für den gesamten Klub herausfordernden Phase übernommen und konnte mit viel Einsatz und Leidenschaft die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga verteidigen, sowie die ersten Punkte in der UEFA Champions League holen."

Weiters sagte er: "Nach dem letzten Spiel haben wir die Situation genauestens analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass wir mit Jürgen als Cheftrainer den eingeschlagenen Weg am besten weiterführen können. Jürgen kennt die Tugenden und Spielprinzipien des SK Sturm und hat mich in den letzten Wochen absolut von seiner Arbeit und Fachkenntnis überzeugt. Wir freuen uns, die kommenden Aufgaben gemeinsam anzugehen."

Vorbereitungsstart am 3. Jänner - Highlights gegen Bergamo und Leipzig

Auch Säumel zeigt sich erfreut: "Es ist eine große Ehre, die Aufgabe des Cheftrainers beim SK Sturm zu übernehmen. Deshalb möchte ich mich in erster Linie für das Vertrauen der Klubführung bedanken. Wir freuen uns jetzt auf den Trainingsstart am 3. Jänner, die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren."

Unter Säumel startet Sturm am 3. Jänner in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. In den ersten Pflichtspielen im neuen Jahr stehen die Auftritte in der Champions League bei Atalanta Bergamo (21. Jänner) und in Klagenfurt gegen RB Leipzig (29. Jänner) am Programm.

Im ÖFB-Cup-Viertelfinale wartet am 1. Februar danach ein Heimspiel gegen die Austria, ehe gegen die Wiener eine Woche später auch die Meisterschaft startet.

